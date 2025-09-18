Ωστόσο, για περισσότερα από 50 χρόνια, οι επιστήμονες έχουν διατυπώσει τη θεωρία ότι υπάρχει ένας άλλος τύπος ανάκλασης στην κβαντομηχανική, γνωστός ως χρονική αντανάκλαση.

Οι χρονικές αντανακλάσεις συμβαίνουν όταν ολόκληρο το μέσο στο οποίο ταξιδεύει ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα αλλάζει ξαφνικά πορεία. Αυτό προκαλεί την αναστροφή ενός μέρους του κύματος και τη μετατροπή της συχνότητάς του σε άλλη.

Επειδή αυτές οι χρονικές αντανακλάσεις απαιτούν ομοιόμορφη διακύμανση σε ολόκληρο το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, οι επιστήμονες υπέθεσαν ότι θα απαιτούσε υπερβολική ενέργεια για να παρατηρηθούν οι χρονικές αντανακλάσεις σε δράση. Ωστόσο, επιστήμονες από το Κέντρο Προηγμένης Επιστημονικής Έρευνας του CUNY Graduate Center (CUNY ASRC) στη Νέα Υόρκη κατάφεραν να παρατηρήσουν χρονικές αντανακλάσεις στέλνοντας ευρυζωνικά σήματα σε μια λωρίδα μετάλλου γεμάτη με ηλεκτρονικούς διακόπτες που ήταν συνδεδεμένοι με συσσωρευτές.

Αυτό επέτρεψε στους ερευνητές να ενεργοποιήσουν τους διακόπτες κατά βούληση, διπλασιάζοντας την αντίσταση κατά μήκος της λωρίδας. Αυτή η ξαφνική αλλαγή προκάλεσε τα σήματα να μεταφέρουν ένα επιτυχημένο αντίγραφο με αντίστροφη φορά. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature Physics.

«Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξεις τις ιδιότητες ενός μέσου αρκετά γρήγορα, ομοιόμορφα και με αρκετή αντίθεση για να αντανακλάς ηλεκτρομαγνητικά σήματα στο χρόνο, επειδή τα σήματα αυτά ταλαντώνονται πολύ γρήγορα», δήλωσε σε δελτίο τύπου ο Gengyu Xu, συν-συγγραφέας και μεταδιδακτορικός φοιτητής στο CUNY ASRC.

Αυτή η αντανάκλαση του χρόνου συμπεριφέρεται επίσης διαφορετικά από τις χωρικές αντανακλάσεις. Επειδή αυτή η ηχώ του χρόνου αντανακλά πρώτα το τελευταίο μέρος του σήματος, οι ερευνητές λένε ότι αν κοιτούσατε σε έναν καθρέφτη χρόνου, θα βλέπατε πρώτα την πλάτη σας αντί για το πρόσωπό σας.

Η μετατόπιση της συχνότητας, αν μπορούσε να γίνει αντιληπτή από τα μάτια μας, θα έμοιαζε με χρώματα φωτός που αλλάζουν ξαφνικά σε άλλο χρώμα, όπως το κόκκινο σε πράσινο. Αυτή η παράξενη φύση της αντανάκλασης του χρόνου είναι μέρος αυτού που έχει κάνει τη μελέτη του εννοιολογικού αυτού ζητήματος τόσο δύσκολη.

πηγή:https://www.newsbomb.gr/technologia/story/1667200/oi-epistimones-epivevaionoun-tin-apistefti-yparksi-ton-antanaklaseon-tou-xronou