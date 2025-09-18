Η απόφαση του ανακριτή ήρθε μετά και τη θετική εισήγηση για την αποφυλάκιση των δύο εθελοντών που είχε κάνει η αρμόδια εισαγγελέας Δήμητρα Καπελιάρη
Η απόφαση του ανακριτή ήρθε μετά και τη θετική εισήγηση για την αποφυλάκιση των δύο εθελοντών που είχε κάνει η αρμόδια εισαγγελέας Δήμητρα Καπελιάρη και έτσι οι νεαροί αναμένεται να επιστρέψουν επιτέλους σπίτια τους.
Οι νεαροί παρά τις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, που όλοι μιλούσαν για την αυτοθυσία με την οποία έσβηναν τις φωτιές, παρά τις γνωματεύσεις της Πυροσβεστικής που ανέφεραν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε αλλά όχι από εμπρησμό, είχαν προφυλακιστεί.
Αφήστε μια απάντηση