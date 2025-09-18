Ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα σήμερα, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025, ενώπιον της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κας Ρένας Καραλαριώτου, η νέα Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Σοφία Κυρίτση.

Η κα Κυρίτση είναι μόνιμη υπάλληλος, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Πληροφορικής, με βαθμό Α΄, και διορίστηκε στη θέση της Συντονίστριας σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν επιλογής της από την Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου.

Η Γενική Γραμματέας κ. Ρένα Καραλαριώτου συνεχάρη τη νέα Συντονίστρια, ευχόμενη καλή επιτυχία στα καθήκοντά της και καρποφόρα συνεργασία προς όφελος της εύρυθμης λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία των Γενικών Διευθυντών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κας Σοφίας Ρακατσάνη και κ. Κωνσταντίνου Παππά.