Νέα έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτές οι καρδιοπροστατευτικές συνήθειες, μπορούν επίσης να βελτιώσουν τη λειτουργία του εγκεφάλου, την όραση, την ακοή και τη μυϊκή δύναμη, καθώς και να μειώσουν τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών, όπως είναι ο καρκίνος και η άνοια.

«Ενώ μάθαμε πρόσφατα ότι η υγεία της καρδιάς και η υγεία του εγκεφάλου είναι στενά συνδεδεμένες, σε αυτή την ανασκόπηση διαπιστώσαμε ότι σχεδόν κάθε σύστημα οργάνων και σωματική λειτουργία από το κεφάλι μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών, ωφελείται από έναν τρόπο ζωής που είναι ευεργετικός για την καρδιά», δήλωσε η συγγραφέας της μελέτης Liliana Aguayo, ερευνήτρια παγκόσμιας δημόσιας υγείας στο Emory University της Ατλάντα.

Οι ερευνητές εξέτασαν στοιχεία από σχεδόν 500 μελέτες που ανέλυαν τον αντίκτυπο των 7 απλών δεικτών της Αμερικανικής Ένωσης Καρδιολογίας στην υγεία και την ευεξία.

Οι επτά δείκτες περιλαμβάνουν:

τη διακοπή του καπνίσματος

την υγιεινή διατροφή

την τακτική σωματική άσκηση

τη διατήρηση υγιούς βάρους

τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης

τον έλεγχο της χοληστερόλης

τον έλεγχο του σακχάρου

Τα άτομα που πληρούσαν περισσότερα από αυτά τα κριτήρια, ήταν πιο πιθανό να διατηρήσουν τη λειτουργία του εγκεφάλου και των πνευμόνων τους, την όραση και την ακοή τους, καθώς και τα δόντια και τη μυϊκή τους δύναμη καθώς γερνούσαν, ανέφεραν οι ερευνητές.

Επιπλέον, όσοι ακολουθούσαν πιο υγιεινές για την καρδιά συνήθειες, είχαν χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, ενώ ήταν λιγότερο πιθανό να παρουσιάσουν χρόνιες παθήσεις, όπως είναι η πνευμονοπάθεια, ο καρκίνος, η πνευμονία, η νόσος Αλτσχάιμερ, η άνοια, η λιπώδης ηπατοπάθεια, ο διαβήτης τύπου 2, η κατάθλιψη και η νεφροπάθεια.

Ανέφεραν επίσης καλύτερη ποιότητα ζωής και χαμηλότερο κίνδυνο επιπλοκών στην εγκυμοσύνη, αναπνευστικών προβλημάτων κατά τον ύπνο, μεταβολικού συνδρόμου, στυτικής δυσλειτουργίας, αναπηρίας και προβλημάτων κινητικότητας, καθώς και πρόωρου θανάτου από όλες τις αιτίες.

Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι τα άτομα που έχουν καρδιοπροστατευτικές συμπεριφορές, έχουν λιγότερα ιατρικά έξοδα.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της κατανόησης του πώς ακόμη και μικρές αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να έχουν μεγάλη επίδραση στην υγεία.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of the American Heart Association.

