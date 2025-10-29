Το καλσόν φέτος μετατρέπεται σε statement piece, σαν αξεσουάρ που ολοκληρώνει κάθε look. Δες ποιές είναι οι τάσεις τις σεζόν που είδαμε στα catwalks και ξεκίνα να τα φοράς από σήμερα αν θες να δημιουργήσεις στυλάτα και εύκολα looks, χωρίς κόπο.

Οι φετινές πασαρέλες φθινόπωρο/χειμώνας 2025-26 αποδεικνύουν πως τα πόδια γίνονται ο νέος καμβάς της μόδας. Παρακάτω θα βρεις τις πέντε κυρίαρχες τάσεις και πώς να τις φορέσεις στην καθημερινότητα χωρίς να δείχνεις «μεταμφιεσμένη» ή να νιώθεις περίεργα με το καλσόν σου.

Το tomato red

Από τις πασαρέλες του Μιλάνου μέχρι τα street looks της Κοπεγχάγης, το κόκκινο κυριαρχεί. Είτε ματ είτε πλεκτό, το «ντοματί» χρώμα χαρίζει ένταση και αυτοπεποίθηση. Συνδύασέ το με total look στην ίδια χρωματική οικογένεια μπορντό, ρουμπινί ή κερασί. Απόφυγε τα έντονα contrast στα παπούτσια και επίλεξε ομοιομορφία. Το αποτέλεσμα έτσι θα δείχνει πιο κομψό χωρίς να δημιουργεί την άβολη διχρωμία.

Πλεκτά και βαμβακερά καλσόν: cozy αλλά με attitude

Η άνεση γίνεται haute couture. Τα πλεκτά καλσόν που θυμίζουν παιδική ηλικία επιστρέφουν σε πολυτελείς εκδοχές από μαλλί ή organico cotton. Οι οίκοι Vivienne Westwood και Max Mara τα παρουσίασαν ως κεντρικά κομμάτια και όχι ως «υποχρεωτικό layering» για το κρύο. Πώς να τα φορέσεις; Mε μια μάλλινη μίνι φούστα, ένα oversized blazer και chunky loafers για ένα look που είναι ταυτόχρονα κοριτσίστικο και επιβλητικό ή ένα βελούδινο φόρεμα.

Τα διάφανα μαύρα καλσόν

Τα sheer καλσόν επιστρέφουν με ρετρό διάθεση και high-tech ανθεκτικότητα. Οι αποχρώσεις του ανθρακί και του μαύρου αντικαθιστούν το κλασικό nude, χαρίζοντας στο πόδι μια μακριά και chic σιλουέτα. Φόρεσέ τα με φορέματα ή σατέν φούστα και πίστεψέ με θα πετύχεις το πιο θηλυκό comeback της σεζόν.

Τα έντονα prints και χρώματα που τραβούν το βλέμμα

Μεγάλα πουά σχέδια, animal prints, baroque μοτίβα θα είναι φέτος το επίκεντρο του outfit. Αν δεν φοβάσαι το ρίσκο, τόλμησε το λεγόμενο pattern clash: φόρα καλσόν και φόρεμα σε παρόμοιο μοτίβο. Μια συμβουλή ισοροποίας που μπορώ να δώσω είναι να κρατήσεις τα υπόλοιπα κομμάτια σε ουδέτερους τόνους για να μη «φωνάζει» υπερβολικά το αποτέλεσμα.

Η δαντέλα επιστρέφει με ροκ διάθεση

Ρομαντική, σέξι και απρόσμενα ευέλικτη. Η δαντέλα κάνει το comeback της, όπως την είδαμε στις συλλογές Isabel Marant. Φέτος φορίεται με τα πάντα και είναι η απόλυτη τάση της σεζόν. Συνδύασέ τη με leather jacket για να αποφύγεις το «πολύ girly» αποτέλεσμα.

Πες «ναι» στα καλσόν γιατί φέτος είναι η χρονιά τους. Παίζουν με την υφή, το χρώμα και την προσωπικότητα.

Από το κόκκινο μέχρι τη δαντέλα, κάθε σχέδιο είναι πρόσκληση να εκφράσεις τον εαυτό σου χωρίς να ζητήσεις άδεια. Και να θυμάσαι πως αν σου αρέσει εσένα, φόρεσέ το! Ακόμα κι αν κανείς άλλος δεν το καταλαβαίνει.

