Αν και ελάχιστα γνωστός στο κοινό, είναι πιο θανατηφόρος από πολλούς πιο γνωστούς ιούς (όπως ο HIV), ενώ μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν προληπτικές θεραπείες. Τώρα, μια πρωτοποριακή μελέτη ανέδειξε παγκοσμίως πρωτότυπες θεραπευτικές επιλογές, που θα μπορούσαν να σταματήσουν την εξάπλωση αυτού του ιού στο σώμα.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τι είναι ο HTLV-1, γιατί είναι τόσο επικίνδυνος και πώς η νέα έρευνα θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον της πρόληψης και της θεραπείας.

Τι είναι ο HTLV-1 και πώς μεταδίδεται;

Ο HTLV-1 είναι ένας ανθρώπινος ρετροϊός που επιτίθεται στο ανοσοποιητικό σύστημα, στοχεύοντας συγκεκριμένα τα Τ-λεμφοκύτταρα (ένας τύπος λευκών αιμοσφαιρίων).

Μόλις εισέλθει στο σώμα ο ιός ενσωματώνεται στο DNA του ξενιστή, καθιστώντας αδύνατη την εξάλειψή του με τις τρέχουσες θεραπείες. Οι περισσότεροι άνθρωποι παραμένουν ασυμπτωματικοί, αλλά ορισμένοι αναπτύσσουν σοβαρές ασθένειες δεκαετίες αργότερα.

Η μετάδοση γίνεται με:

Σεξουαλική επαφή χωρίς προστασία

Μεταγγίσεις αίματος με μολυσμένο αίμα

Κοινόχρηστες βελόνες και σύριγγες

Από την μητέρα στο παιδί, κυρίως μέσω του θηλασμού

Ο HTLV-1 είναι πιο συχνός σε ορισμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων της Ιαπωνίας, της Καραϊβικής, της υποσαχάριας Αφρικής, της Κεντρικής Αυστραλίας και της Νότιας Αμερικής.

Γιατί ο HTLV-1 θεωρείται θανατηφόρος;

Αν και οι περισσότεροι φορείς δεν εμφανίζουν ποτέ συμπτώματα, ο HTLV-1 μπορεί να προκαλέσει επιθετικές και θανατηφόρες ασθένειες.

Δύο από τις πιο σοβαρές είναι:

Λευχαιμία/λέμφωμα Τ-κυττάρων ενηλίκων (ATLL): Ένας σπάνιος αλλά επιθετικός καρκίνος του αίματος με κακή πρόγνωση. Μυελοπάθεια/τροπική σπαστική παραπάρεση λόγω HTLV-1 (HAM/TSP): Μια προοδευτική νευρολογική διαταραχή, που προκαλεί μυϊκή αδυναμία, δυσκαμψία και παράλυση.

Άλλες σοβαρές εκβάσεις περιλαμβάνουν χρόνια φλεγμονή των πνευμόνων, σοβαρές δερματικές αλλοιώσεις και ευκαιριακές λοιμώξεις λόγω ανοσοκαταστολής.

Ο κίνδυνος του ιού έγκειται στην δια βίου επιμονή του και στην ικανότητά του να παραμένει κρυμμένος στο σώμα για δεκαετίες πριν προκαλέσει ασθένεια.

Τι ανακάλυψε μια νέα μελέτη για την πρόληψη του HTLV-1;

Ερευνητές στο Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας Walter και Eliza Hall (WEHI) εντόπισαν δύο υπάρχοντα αντιικά φάρμακα -που αναπτύχθηκαν αρχικά για άλλες ιογενείς λοιμώξεις- τα οποία μπορεί να εμποδίσουν την εξάπλωση του HTLV-1 στο σώμα.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι αυτά τα φάρμακα εμποδίζουν αποτελεσματικά την μετάδοση του ιού από κύτταρο σε κύτταρο, η οποία είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο ο HTLV-1 επιμένει και επεκτείνεται μετά την αρχική μόλυνση.

Βασικές επιπτώσεις της ανακάλυψης:

Πρώτη πιθανή θεραπεία για την πρόληψη της εξάπλωσης του HTLV-1 σε ήδη μολυσμένα άτομα

Πιθανή μείωση του κινδύνου ανάπτυξης ATLL ή HAM/TSP κατά τη διάρκεια της ζωής

Ανοίγει την πόρτα για προληπτική χρήση σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου

Ενώ εξακολουθούν να απαιτούνται κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους, αυτή η έρευνα αποτελεί ορόσημο στην αντιμετώπιση ενός ιού, που δεν έχει εμβόλιο και θεραπεία εδώ και 40 χρόνια που ανακαλύφθηκε.

Πώς θα μπορούσαν αυτές οι θεραπείες να αλλάξουν την καταπολέμηση του HTLV-1;

Εάν αποδειχθούν αποτελεσματικές σε ανθρώπους, αυτές οι αντιικές στρατηγικές θα μπορούσαν:

Να αποτρέψουν την εξέλιξη σε προσφάτως μολυσμένα άτομα

Να προστατεύσουν τις στενές επαφές των διαγνωσμένων ασθενών

Να μειώσουν την μετάδοση σε επίπεδο κοινότητας σε περιοχές υψηλού επιπολασμού

Να προσφέρουν ελπίδα για έναν ιό που έχει παραμεληθεί εδώ και καιρό από τα παγκόσμια προγράμματα υγείας

Αυτό θα μπορούσε να μετατρέψει τον HTLV-1 από μια μη θεραπεύσιμη λοίμωξη σε μια διαχειρίσιμη, αποτρέψιμη πάθηση.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι ο HTLV-1 το ίδιο με τον HIV;

Όχι. Ενώ και οι δύο είναι ρετροϊοί, ο HTLV-1 δεν προκαλεί AIDS. Ωστόσο, μπορεί να οδηγήσει σε λευχαιμία, νευρολογικές διαταραχές και άλλες σοβαρές ασθένειες.

Μπορεί να θεραπευτεί ο HTLV-1;

Προς το παρόν, όχι. Μόλις εισέλθει στον οργανισμό, ο ιός παραμένει στο σώμα εφ’ όρου ζωής. Η νέα μελέτη προσφέρει ελπίδα για πρόληψη, αλλά όχι για εξάλειψη.

Πώς μπορώ να προστατευτώ από τον HTLV-1;

Να χρησιμοποιείτε πάντοτε προστασία φραγμού κατά τη διάρκεια του σεξ, να αποφεύγετε την κοινή χρήση βελόνων, να διασφαλίζετε ότι τα προϊόντα αίματος ελέγχονται και να ακολουθείτε τις συστάσεις για ασφαλή θηλασμό εάν η μητέρα είναι μολυσμένη.

Γιατί ο HTLV-1 δεν είναι ευρέως γνωστός;

Έχει χαμηλότερη παγκόσμια επικράτηση από τον HIV, αλλά μπορεί να είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένος σε ορισμένες περιοχές. Η ευαισθητοποίηση για τη δημόσια υγεία είναι περιορισμένη σε σύγκριση με άλλους ιούς.

Ποιος πρέπει να υποβάλλεται σε εξετάσεις για τον HTLV-1;

Τα άτομα σε περιοχές υψηλής επικράτησης, οι σεξουαλικοί σύντροφοι γνωστών φορέων και τα άτομα με ανεξήγητα νευρολογικά συμπτώματα ή ορισμένους καρκίνους θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο εξέτασης.

Συμπέρασμα

Ο HTLV-1 είναι ένας σιωπηλός αλλά θανατηφόρος ιός που μπορεί να προκαλέσει καταστροφικές ασθένειες δεκαετίες μετά την μόλυνση. Η πρόσφατη μελέτη στο WEHI σηματοδοτεί την πρώτη πραγματική ελπίδα για την πρόληψη της εξάπλωσής του, χρησιμοποιώντας ήδη διαθέσιμα αντιικά φάρμακα.

Πηγές:

wehi.edu.au

who.int

iflscience.com

cdc.gov

cancer.gov

πηγή:https://www.giatros-in.gr/htlv-1-o-thanatiforos-ios-gia-ton-opoio-kanei/