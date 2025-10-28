Πρόκειται για ένα look με medium-down συντήρηση και refreshs που γίνονται περίπου κάθε 3 μήνες.

Αν σκέφτεσαι να κάνεις balayage… ίσως χρειαστεί να το ξανασκεφτείς. Η απόχρωση Tortoiseshell Brown είναι η νέα αγαπημένη των hairstylists και των TikTokers για το 2025.

Τι είναι το Tortoiseshell Brown;

Πρόκειται για έναν πολυδιάστατο χρώμα που συνδυάζει μία γκάμα από σοκολατί, caramel, μέλι και χρυσούς υποτόνους. Η βάση είναι ελαφρώς πιο σκούρα με φωτεινές και ζεστές ανταύγειες να ξεπηδούν μέσα από τις τούφες. Ο λόγος που έχει γίνει must για τη νέα σεζόν είναι ότι όλα συνδυάζονται τόσο αρμονικά, δημιουργώντας ένα φυσικά ζωντανό αποτέλεσμα, το οποίο δεν θέλει σχεδόν καθόλου συντήρηση.

Προσαρμόζεται σε όλες τις επιδερμίδες; Η αλήθεια είναι πώς έχει τον απαιτούμενο «ζεστό» τόνο, ώστε να ταιριάζει σε διαφορετικές επιδερμίδες και προσωπικά στιλ.

Γιατί είναι viral – TikTok approved!

Είναι ένα πολυδιάστατο, ζεστό brunette look με βάθος και φυσική φωτεινότητα. Προσφέρει κομψότητα, ζεστασιά και δεν απαιτεί συνεχής συντήρηση.

Προσοχή! Μετά τη βαφή, χρησιμοποίησε προϊόντα προστασίας χρώματος και UV για διάρκεια και λάμψη. Έτσι θα καταφέρεις να έχεις αυτή τη λαμπερή απόχρωση για αρκετό καιρό.

Το tortoiseshell brunette κερδίζει έδαφος έναντι του balayage επειδή προσφέρει μια πιο φυσική, πολυδιάστατη καφέ απόχρωση με ζεστές και ψυχρές ανταύγειες που θυμίζουν τα χρώματα της χελώνας. Το αποτέλεσμα είναι πιο βαθύ και κομψό, ενώ η συντήρηση είναι πιο εύκολη, καθώς οι ρίζες μεγαλώνουν χωρίς να χαλάει η αρμονία του χρώματος. Επιπλέον, ταιριάζει σε περισσότερους τόνους δέρματος και μαλλιών, δημιουργώντας ένα retro-chic, low-maintenance look που αντικαθιστά το πιο έντονο και μοντέρνο balayage με μια πιο διακριτική και φυσική αισθητική.

