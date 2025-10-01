Το πράσινο συμβολίζει την ισορροπία και τη φρεσκάδα, ιδανικό για να δώσεις μια θετική νότα στο καθημερινό σου στιλ.

Κι όμως, το πράσινο βερνίκι νυχιών, όταν το ακούς, φαίνεται ένα ιδιαίτερο χρώμα και όχι τόσο δημοφιλές. Κάποιοι μπορεί να σκέφτονται ότι περιορίζει τους χρωματικούς συνδυασμούς ή να ανησυχούν αν ταιριάζει με τον τόνο της επιδερμίδας τους.

Αν υπάρχει, όμως, μια εποχή που αξίζει πραγματικά να το υιοθετήσεις, αυτή είναι τώρα, το φθινόπωρο.

Γιατί; Γιατί το green manicure ταιριάζει τέλεια με τα γήινα χρώματα που κυριαρχούν παντού τριγύρω αυτή την εποχή, από τον ζεστό καφέ σε έναν χουχουλιαρικό καναπέ, μέχρι τα χρυσά και πορτοκαλί φύλλα που σύντομα θα ξεκινήσουν να πέφτουν.

Το πράσινο, δημιουργεί μια αρμονία με το περιβάλλον και δίνει στα νύχια σου μια κομψή, φυσική νότα. Ας δούμε όμως τρείς λόγους που αξίζει να το υιοθετήσεις τώρα:

1. Είναι το χρώμα της ελπίδας και της ανανέωσης

2. Ταιριάζει με όλα τα φθινοπωρινά σύνολα

Από καφέ, μπεζ και χακί μέχρι σκουρόχρωμα αξεσουάρ, το green manicure δένει πανεύκολα με τη γκάμα των γήινων αποχρώσεων.

3. Ξεχωρίζει με διακριτικό τρόπο

Αν θέλεις κάτι διαφορετικό από τα κλασικά nude ή κόκκινα, το πράσινο είναι μια κομψή επιλογή που τραβάει τα βλέμματα χωρίς να φωνάζει.

Με λίγα λόγια, αυτό το φθινόπωρο το πράσινο στα νύχια σου δεν είναι απλά τάση, είναι μια ευκαιρία να αναδείξεις το στιλ σου και να συνδεθείς με τα χρώματα της εποχής.

Green manicure inspο:

@nailartbyqueenie

Τοποθέτησε ένα glazed βερνίκι και απογείωσε το μανικιούρ σου.

@harrietwestmoreland

Πες αντίο στην κλασική λευκή γραμμή του γαλλικού.

@nailartbyqueenie

Το πράσινο ταιριάζει τέλεια με όλα τα γήινα χρώματα.

@lolo.nailedit

Επίλεξε ένα πράσινο βερνίκι με glitter και χάρισε extra λάμψη στα άκρα σου.

@nailartbyqueenie

Ήρθε η ώρα να ξεφύγεις από τα συνηθισμένα και να παίξεις με abstract σχέδια.

πηγή :https://www.queen.gr/omorfia/trends/story/311947/green-manicure-3-logoi-pou-tha-se-peisoun-na-to-yiothetiseis-tora-to-fthinoporo