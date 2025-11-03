Advertisement
Grand Egyptian Museum: Η Τρικαλινής καταγωγής πρίμα μπαλαρίνα που κατέκτησε το Καΐρο

Νοέ 3, 2025
in Featured, slider, Πολιτισμός
Ποια είναι η Ελληνίδα πρίμα μπαλαρίνα που χορέψε στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο;

Ονομαζεται Αντιγόνη Τσιούλη. Κατάγεται από τον Λόγγο Τρικάλων, μεγάλωσε στην Αθήνα, ζει και εργάζεται στο Κάιρο εδώ και δώδεκα χρόνια. Σήμερα έχει φτάσει στην κορυφή του αιγυπτιακού μπαλέτου.
Ένας από τους σημαντικούς σταθμούς της ήταν η πρόσφατη συμμετοχή της στην παραγωγή «La Fille du Pharaon» στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν – μια εμπειρία που, όπως λέει, «υπήρξε πολύτιμη όχι μόνο χορευτικά, αλλά και πολιτισμικά, γιατί μας έδωσε την ευκαιρία να αναδείξουμε τον ρόλο μας ως πρέσβεις της τέχνης του χορού».
Για εκείνη, η ουσία της τέχνης παραμένει σταθερή: «Ο χορός πρέπει να μεταφέρει συναίσθημα, να επικοινωνεί πολιτισμό και να δημιουργεί γέφυρες – τόσο ανάμεσα σε διαφορετικά κοινά όσο και ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν».
Η συμμετοχή της στη χορογραφία στα εγκαίνια του Grand Egyptian Museum δεν είναι απλώς μία ακόμα συμμετοχή σε παράσταση – είναι μια τελετουργία φωτός και σκιάς, όπου ο ρυθμός συνομιλεί με την αρχιτεκτονική και το σώμα με τον χρόνο…
Σε μια εποχή που η τέχνη συχνά περιορίζεται στο εντυπωσιακό, η καταξιωμένη μπαλαρίνα υπενθυμίζει ότι ο χορός είναι πρωτίστως πράξη επικοινωνίας. Μέσα από τη δουλειά της στην Όπερα του Καΐρου, έχει καταφέρει να αναδείξει τη βαθύτερη πνευματικότητα της κίνησης – τη σύνδεση του ανθρώπου με τη μνήμη, με την κοινότητα, με τον χώρο.
Η παρουσία της στα εγκαίνια του Grand Egyptian Museum είναι, με έναν τρόπο, η συμπύκνωση όλης της πορείας της: από την Ελλάδα του φωτός στην Αίγυπτο των συμβόλων, από το προσωπικό ταξίδι στην παγκόσμια σκηνή.

