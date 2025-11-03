Το σπήλαιο Ανθρωπόγράβα, βρίσκεται κοντά στο χωριό Κληματιά, σε υψόμετρο 270 μέτρων
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το συγκεκριμένο Σπήλαιο με εσωτερική επιφάνεια γύρω στα 500 τ.μ. το μήκος του φτάνει τα 25 μ. και διαθέτει μερικούς από τους ωραιότερους σταλαγμίτες και σταλακτίτες που μπορεί να δημιουργήσουν τα ασβεστολιθικά πετρώματα και το νερό που ρέει ανάμεσα σε σχισμές του εδάφους στην διάρκεια αιώνων. Ο Γιάννης Τρούσσας πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κληματιάς, αναφέρει ότι το σπήλαιο έχει άνοιγμα εισόδου τα τέσσερα μέτρα και ύψος περίπου 2,50 μέτρα.
