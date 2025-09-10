Να γίνει σύγκλιση διαπαραταξιακής ώστε να κλείσει η κεντρική πλατεία για ένα μήνα, ζητά ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιώργος Ηλιάδης από το Δήμαρχο Τρικκαίων. Ειδικότερα, μιλώντας σήμερα στη Λέσχη 97,6 ανέφερε τα ακόλουθα:

« Για μένα πρέπει να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο τώρα, να γίνει μετά από σύγκλιση μιας διαπαραταξιακής και να κλείσει η πλατεία για ένα μήνα, να καταγράψουν όλες τις αστοχίες και μετά να ανοίξει οριστικά και στο 100% για το κοινό. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα πρωτόκολλο παραλαβής ούτε προσωρινής χρήσης, και σε περίπτωση ατυχήματος δεν θα αναλαμβάνει ευθύνες κανείς. Αν δεν μπορούσαν ας μην την άνοιγαν.

Δεν είναι εικόνα αυτή τη στιγμή η μαύρη η λινάτσα, για αυτό έχουμε επιβλέποντες, για να προλάβουν τέτοιες αστοχίες. Άρα κρατάει ο εργολάβος στο χέρι τη δημοτική αρχή ως όμηρο. Εκ του αποτελέσματος βλέπουμε ότι υπάρχουν μόνο γκρίνιες, αστοχίες και λάθος εικόνα.

Να πάρει ο Δήμαρχος μια σοβαρή απόφαση, να γίνει διαπαραταξιακή, και να κλείσει η πλατεία για ένα μήνα μέχρι να παραδοθεί σωστά.»

Σε δημοσίευσή του αναφέρει για το θέμα

Γκανάιτ (Gunite) στα ετοιμόρροπα, γκανάιτ και στα καινούργια!

Κωμωδία οι συνεχόμενές αστοχίες και παραλείψεις στην πλατεία. Μετά τις λιμνούλες στο δάπεδο έπειτα από κάθε βροχή (με οικολογικό πάντως πρόσημο για πότισμα της πανίδας που φιλοξενεί η πλατεία!) και το πρασίνισμα των σιντριβανιών με πλήρης απουσία μηχανισμού συντήρησης και ελέγχου, έχουμε και την αστοχία στις κολώνες του στεγάστρου.

Μάλλον γκανάιτ χρειάζεται ο τρόπος παρακολούθησης του έργου και η ίδια η δημοτική αρχή. Αλήθεια, πόσο περήφανους μας κάνουν όλα αυτά για το εμβληματικό έργο στο κέντρο της πόλης που θα έπρεπε να κυριαρχεί η ταχύτητα εκτέλεσης, η ποιότητα κατασκευής και το αισθητικό αποτέλεσμα;

Σακκάς-πλατεία 0-3!