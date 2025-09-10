Να γίνει σύγκλιση διαπαραταξιακής ώστε να κλείσει η κεντρική πλατεία για ένα μήνα, ζητά ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιώργος Ηλιάδης από το Δήμαρχο Τρικκαίων. Ειδικότερα, μιλώντας σήμερα στη Λέσχη 97,6 ανέφερε τα ακόλουθα:
« Για μένα πρέπει να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο τώρα, να γίνει μετά από σύγκλιση μιας διαπαραταξιακής και να κλείσει η πλατεία για ένα μήνα, να καταγράψουν όλες τις αστοχίες και μετά να ανοίξει οριστικά και στο 100% για το κοινό. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα πρωτόκολλο παραλαβής ούτε προσωρινής χρήσης, και σε περίπτωση ατυχήματος δεν θα αναλαμβάνει ευθύνες κανείς. Αν δεν μπορούσαν ας μην την άνοιγαν.
Δεν είναι εικόνα αυτή τη στιγμή η μαύρη η λινάτσα, για αυτό έχουμε επιβλέποντες, για να προλάβουν τέτοιες αστοχίες. Άρα κρατάει ο εργολάβος στο χέρι τη δημοτική αρχή ως όμηρο. Εκ του αποτελέσματος βλέπουμε ότι υπάρχουν μόνο γκρίνιες, αστοχίες και λάθος εικόνα.
Να πάρει ο Δήμαρχος μια σοβαρή απόφαση, να γίνει διαπαραταξιακή, και να κλείσει η πλατεία για ένα μήνα μέχρι να παραδοθεί σωστά.»
Σε δημοσίευσή του αναφέρει για το θέμα
