Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, στις 8.30 π.μ., τελούμε 40/ΗΜΕΡΟ Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Λυγαριάς Τρικάλων του αγαπημένου μας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ν. ΤΣΙΩΚΟΥ

Η σύζυγος Δήμητρα και τα παιδιά του Νικολέττα και Βασιλική