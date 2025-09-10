Το Δίκτυο Πίνδος, ενδιάμεσος φορέας εκπροσώπησης των Δήμων της Κεντρικής Πίνδου, και η Terra Thessalia, διεθνούς εμβέλειας συνεργατικός σχηματισμός για την υποστήριξη αγροτικών περιοχών, ενώνουν δυνάμεις για την αντιμετώπιση ενός από τα μεγαλύτερα προβλήματα των ορεινών Δήμων: τη συνεχιζόμενη πληθυσμιακή συρρίκνωση.

Με πλήρη επίγνωση της κρισιμότητας της υπάρχουσας κατάστασης, αναλαμβάνουν την υλοποίηση ενός καινοτόμου σχεδίου υποδοχής και εγκατάστασης νέου πληθυσμού, που φιλοδοξεί να αποτελέσει πυλώνα αναζωογόνησης και βιώσιμης ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες της ορεινής Πίνδου.

Η παρέμβαση έχει ενδογενή χαρακτήρα και προϋποθέτει την ουσιαστική συμμετοχή των κοινοτήτων της περιοχής προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των ανενεργών παραγωγικών τους πόρων. Το σχέδιο βασίζεται στην παράλληλη ενεργοποίηση τεσσάρων στρατηγικών πυλώνων:

Το Δίκτυο Πίνδος ως φορέας εφαρμογής, συντονισμού και τοπικής διασύνδεσης,

ως φορέας εφαρμογής, συντονισμού και τοπικής διασύνδεσης, Οι απόδημοι ως φορείς παροχής γνώσης, εμπειρίας και πόρων,

ως φορείς παροχής γνώσης, εμπειρίας και πόρων, Μεγάλα κοινωνικά ιδρύματα για την παροχή θεσμικής και οικονομικής υποστήριξης

για την παροχή θεσμικής και οικονομικής υποστήριξης Το διεθνές σύστημα υποστήριξηςπου συντονίζει το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η Terra Thessalia για την εισαγωγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης, που τίθεται σε εφαρμογή τον ερχόμενο Νοέμβριο, περιλαμβάνει την ανάπτυξη πιλοτικών παρεμβάσεων σε επιλεγμένες ζώνες με χωροταξικά κριτήρια, σε στενή συνεργασία με τους τοπικούς Δήμους και τις Κοινότητες του Δικτύου Πίνδος. Σε αυτές τις ζώνες θα εκπονηθούν και θα εφαρμοστούν βιώσιμα και ρεαλιστικά τοπικά σχέδια, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες των ορεινών περιοχών, με στόχο την παραγωγή άμεσων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων.

Κεντρική προτεραιότητα είναι η δημιουργία ενός συστήματος υποστήριξης και συνεχούς παρακολούθησης της υποδοχής και εγκατάστασης νέων κατοίκων, εξασφαλίζοντας την επιτυχή κοινωνική και οικονομική τους ένταξη.

Η στρατηγική συμμαχία μεταξύ του Δικτύου Πίνδος, της Terra Thessalia, του διεθνούς οικοσυστήματος ερευνητών και φορέων, αλλά και των αποδήμων και των κοινωνικών ιδρυμάτων, αποτελεί μια πρωτοποριακή αναπτυξιακή πλατφόρμα που μπορεί να διαμορφώσει πρότυπα πολιτικής για την ύπαιθρο σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

**. Το Δίκτυο Πίνδος στο οποίο συμμετέχουν οι δεκαπέντε (15) δήμοι της νότιας και κεντρικής οροσειράς της Πίνδου που εκτείνεται σε τέσσερις (4) διοικητικές περιφέρειες, Δυτικής Ελλάδος, Στερεάς Ελλάδος, Θεσσαλίας και Ηπείρου. Συστάθηκε από πρωτοβουλία των Δημάρχων της περιοχής το 2017 και αποτελεί τον ενδιάμεσο φορέα συντονισμού και εκπροσώπησης της ορεινής καρδιάς της χώρας.

***. H Terra Thessalia απαρτίζεται από τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα τοπικής, θεσσαλικής και εθνικής εμβέλειας : Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ ΠΘ), Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝΚΑ), Αναπτυξιακή Τρικάλων (ΚΕΝΑΚΑΠ), Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (ΙΝΑΝΕΠ).