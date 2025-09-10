Αύριο, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, το πρωί, με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2025-2026, πρόκειται να διανεμηθούν ενημερωτικά φυλλάδια κυκλοφοριακού περιεχομένου από αστυνομικούς σε μαθητές και γονείς σε σχολεία της Θεσσαλίας.

Η εν λόγω διανομή ενημερωτικού υλικού εντάσσεται σε μια διαρκή στόχευση επαγρύπνησης και ευαισθητοποίησης γονέων και μαθητών όσον αφορά την οδική ασφάλεια, με επίκεντρο τις μετακινήσεις τους από και προς τα σχολικά συγκροτήματα.

Επιπλέον, παρατίθενται/υπενθυμίζονται στους γονείς, γενικά και κατά περίπτωση, ορισμένες χρήσιμες συμβουλές:

αναζητήστε την πιο ασφαλή διαδρομή που πρέπει να ακολουθεί το παιδί σας, για να φθάσει και να επιστρέψει από το σχολείο του,

η πιο σύντομη διαδρομή δεν είναι απαραίτητα και η πιο ακίνδυνη. Ελέγξτε πολλές φορές το δρομολόγιο για το σχολείο του παιδιού σας. Όταν καταλήξετε στην πιο κατάλληλη διαδρομή, φροντίστε να τη διανύσετε πολλές φορές μαζί του, έτσι ώστε να του αποτυπωθεί σωστά,

το παιδί πρέπει να μάθει να σταματά στην άκρη του πεζοδρομίου, πριν περάσει στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Πρέπει να μάθει να ελέγχει προσεκτικά αριστερά και δεξιά το δρόμο και να τον διασχίζει μόνο όταν θα είναι απόλυτα σίγουρο ότι δεν περνούν οχήματα,

μάθετε στο παιδί σας να αντιλαμβάνεται σωστά πότε ένα όχημα είναι μακριά ή κοντά του. Μια κακή εκτίμηση μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα,

κρατάτε πάντα από το χέρι το παιδί σας που πρέπει να βαδίζει στην εσωτερική πλευρά του πεζοδρομίου,

μάθετε στο παιδί σας ότι ακόμα και στις διαβάσεις των πεζών πρέπει να είναι εξίσου προσεκτικό. Και στην περίπτωση αυτή ισχύει ο προσεκτικός έλεγχος του δρόμου δεξιά και αριστερά.

Να θυμάστε ότι οι γονείς/κηδεμόνες είναι εκείνοι που δίνουν τα πρώτα μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής στο παιδί.

Επισημαίνεται ότι, εκτός από τις προαναφερόμενες συμβουλές, στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr) και συγκεκριμένα στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/χρήσιμες συμβουλές» υπάρχουν περισσότερες συμβουλές, οι οποίες, παρατίθενται αναλυτικά, ανά περίπτωση.