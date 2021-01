Κάθε χρόνο τέτοια εποχή τα παιδιά κατακλύζονται από παιχνίδια και δεν ξέρουν με ποιο να πρωτοπαίξουν. Ο ενθουσιασμός τους όμως εξανεμίζεται πολύ γρήγορα και μέσα σε μερικές μόνο μέρες έχουν εγκαταλείψει όλα τα καινούρια τους παιχνίδια σε μια γωνιά στο δωμάτιό τους.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Κατά τον Δρ Christopher Willard, συγγραφέα του βιβλίου “Raising Resilience: The Wisdom and Science of Happy Families and Thriving Children”, το θέμα δεν είναι πόσα παιχνίδια έχει το παιδί αλλά είναι κατάλληλα για την ηλικία του.

Όπως αναφέρει σε συνέντευξή του στο Romper , υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι όταν τα παιδιά έχουν πάρα πολλά παιχνίδια – ακόμη και περισσότερα από πέντε ταυτόχρονα – δυσκολεύονται επικεντρωθούν στον τρόπο που λειτουργούν . «Έχετε επίσης παρατηρήσει πόσο δημιουργικά και αφοσιωμένα είναι τα παιδιά όταν πρέπει να εφεύρουν νέα παιχνίδια με ελάχιστα υλικά. Εάν η αναγκαιότητα είναι η μητέρα της εφεύρεσης, ίσως η πλήξη είναι ο πατέρας της», αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Εάν τα παιδιά σας δεν ενδιαφέρονται για ορισμένα παιχνίδια, τότε ίσως θελήσετε να τα ενθαρρύνετε να τα ξεφορτωθούν».

Επίσης είναι σημαντικό να μην ξεχνάτε ότι τα παιδιά είναι απλά μικροί άνθρωποι που έχουν τις προτιμήσεις τους όπως και οι ενήλικοι. Συνεχίστε να εισάγετε διαφορετικά παιχνίδια κάθε λίγες εβδομάδες για να δείτε ποια είδη προκαλούν το ενδιαφέρον τους. Ενδεχομένως να παίξουν με παιχνίδια που δεν περιμένατε.

«Μπορείτε επίσης να αρχίσετε να κεντρίσετε το ενδιαφέρον των παιδιών σας για συγκεκριμένα είδη παιχνιδιού επιλέγοντας αυτά που προσελκύουν τα ενδιαφέροντά τους, κι όχι ότι είναι μοδάτο», προτείνει η Louise Sattler, μητέρα και σχολική ψυχολόγος.

Το βασικό, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά να στρέφουν το ενδιαφέρον τους στα παιχνίδια που πραγματικά κερδίζουν και κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους.

