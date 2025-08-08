Ένας ποδοσφαιριστής, γνωστός ως «Παλαιστίνιος Πελέ», σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση στη νότια Γάζα, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (PFA)
Γεννημένος στη Γάζα στις 24 Μαρτίου του 1984, ο Ομπέιντ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα με την Χανταμάτ αλ-Σάτι, ενώ αργοτερα αγωνίστηκε για την Μαρκάζ Σαμπάμπ αλ-Αμ’άρι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, και την Gaza Sport. Έχοντας αγωνιστεί στην εθνική ομάδα της Παλαιστίνης μετά το ντεμπούτο του το 2007, ο Ομπέιντ κατέγραψε 24 συμμετοχές και σκόραρε δύο φορές, ανέφερε η PFA, με πιο αξιομνημόνευτη αυτή με ένα γκολ με ψαλίδι εναντίον της Υεμένης κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος Δυτικοασιατικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του 2010.
«Ο αριθμός των ποδοσφαιριστών που σκοτώθηκαν ή που πέθαναν από την πείνα έχει φτάσει τους 421, συμπεριλαμβανομένων 103 παιδιών», ανέφερε η PFA. Ο Ομπέιντ είχε αποκτήσει πέντε παιδιά.
Σύμφωνα με την PFA, 288 αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν μετατραπεί σε ερείπια σε όλη τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, από στάδια και προπονητικά κέντρα μέχρι γυμναστήρια και συλλόγους. Η συντριπτική πλειοψηφία, 268, βρισκόταν στη Γάζα, ενώ 20 βρισκόταν στη Δυτική Όχθη, με περίπου τις μισές εγκαταστάσεις να εξυπηρετούν άμεσα το ποδόσφαιρο.
