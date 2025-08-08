Η Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (PFA) ανακοίνωσε ότι ο Σουλεϊμάν αλ-Ομπέιντ, 41 ετών,σε ανθρώπους που περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια. «Κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του, ο «Παλαιστίνιος Πελέ» όπως ήταν γνωστός σκόραρε περισσότερα από 100 γκολ, καθιστώντας τον ένα από τα λαμπρότερα αστέρια του παλαιστινιακού ποδοσφαίρου», ανέφερε.

Γεννημένος στη Γάζα στις 24 Μαρτίου του 1984, ο Ομπέιντ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα με την Χανταμάτ αλ-Σάτι, ενώ αργοτερα αγωνίστηκε για την Μαρκάζ Σαμπάμπ αλ-Αμ’άρι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, και την Gaza Sport. Έχοντας αγωνιστεί στην εθνική ομάδα της Παλαιστίνης μετά το ντεμπούτο του το 2007, ο Ομπέιντ κατέγραψε 24 συμμετοχές και σκόραρε δύο φορές, ανέφερε η PFA, με πιο αξιομνημόνευτη αυτή με ένα γκολ με ψαλίδι εναντίον της Υεμένης κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος Δυτικοασιατικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του 2010.

Το ταλέντο του στο γήπεδο του χάρισε το παρατσούκλι «ο Παλαιστίνιος Πελέ» – μια αναφορά στον θρυλικό Βραζιλιάνο, ο οποίος θεωρείται ευρέως ως ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών. Ο θάνατός του προστίθεται στον αυξανόμενο αριθμό αθλητών που χάθηκαν στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου, με τουλάχιστον 662 αθλητές και τους συγγενείς τους να έχουν σκοτωθεί.

«Ο αριθμός των ποδοσφαιριστών που σκοτώθηκαν ή που πέθαναν από την πείνα έχει φτάσει τους 421, συμπεριλαμβανομένων 103 παιδιών», ανέφερε η PFA. Ο Ομπέιντ είχε αποκτήσει πέντε παιδιά.

Σύμφωνα με την PFA, 288 αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν μετατραπεί σε ερείπια σε όλη τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, από στάδια και προπονητικά κέντρα μέχρι γυμναστήρια και συλλόγους. Η συντριπτική πλειοψηφία, 268, βρισκόταν στη Γάζα, ενώ 20 βρισκόταν στη Δυτική Όχθη, με περίπου τις μισές εγκαταστάσεις να εξυπηρετούν άμεσα το ποδόσφαιρο.