Κραυγή αγωνίας από τη Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων και τον Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας για τα νέα μέτρα, τους μη εμβολιασμούς και τις επιπτώσεις της ευλογιάς των προβάτων στον κτηνοτροφικό κλάδο, σε συγκέντρωση τους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπου παραχώρησαν κοινή συνέντευξη τύπου.

Σε αυτό το πλαίσιο τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων, Γιάννης Γκουρομπίνος, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ περισσότερο από χειρότερα. Δυστυχώς η ευλογιά έχει ξεφύγει πλέον σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα νόσημα όπου το μικρόβιο διαρκεί πάνω από έξι μήνες, κι αυτό το κάνει πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Το εμβόλιο είναι μονόδρομος. Στο σημείο που φτάσαμε με 300 χιλιάδες πρόβατα θανατωμένα, με 1.300 εκμεταλλεύσεις ανενεργές, με μισό δισεκατομμύριο ευρώ χαμένο από την ελληνική οικονομία. Την τελευταία εβδομάδα είχαμε 100 κρούσματα.

Τι άλλο περιμένει το υπουργείο για να φέρει επιτέλους αυτό το εμβόλιο που μπορεί να σταματήσει τις θανατώσεις. Μη γελιόμαστε τα πραγματικά πρόβατα που έχουμε στην Ελλάδα είναι 5,5 εκατομμύρια. Πόσα μείνανε; Κάνουμε έκκληση αυτή τη στιγμή να σταματήσει αυτή η παράνοια των θανατώσεων. Δεν είναι λύση οι θανατώσεις. Η υγειονομική ταφή απέτυχε. Από πίσω είναι οικογένειες και οδηγούμαστε στην απόγνωση.»

Έπειτα τη “σκυτάλη” έλαβε η ιδιοκτήτρια της Φάρμας Στάλος Τρικάλων, Ιωάννα Καρρά: «Άμεση απαίτηση να δοθεί τουλάχιστον το 50% των αποζημιώσεων για κάθε εσφαλμένη εκτροφή, την επόμενη κιόλας ημέρα ώστε να γίνει η εξόφληση το αμεσότερο δυνατό. Πολύ σημαντικό επίσης αυτό που βίωσαν όσοι είδαν τα ζώα τους να πνίγονται με τον Daniel είναι να μην κινδυνεύουν να χάσουν επιδοτήσεις. Αυτό που απαιτούμε είναι από την επόμενη εβδομάδα την καταβολή επιδοτήσεων μέχρι την αντικατάσταση του ζωϊκού κεφαλαίο, διότι αυτό είναι πολύ δύσκολο με ιδία κεφάλαια και δάνεια. Καταβολή των ενισχύσεων και στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους που δεν μπόρεσαν να μετακινηθούν λόγω των περιοριστικών μέτρων.

Πολλοί συνάδελφοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα βουνά και δεν επιτρέπεται να επιστρέψουν στους στάβλους τους. Βρίσκονται στα 1.600 μέτρα και 1.800 μέτρα υψόμετρο και ακολουθεί κακοκαιρία. Ζητάμε από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξης να μας δώσει επίσημες απαντήσεις στα εξής δύο θέματα. Θέλουμε αξιολόγηση των υπαρχόντων εμβολίων και την επιστημονική τους τεκμηρίωση τόσο από το υπουργείο, όσο και από την επιστημονική κοινότητα της χώρας, γιατί μας έχουν αφήσει στο σκοτάδι με δηλώσεις μόνο από τα τηλεοπτικά πάνελ. Επίσης για ποιους λόγους δε δέχονται να προχωρήσουμε στους εμβολιασμούς των ζώων;»

Τα όσα δήλωσε η Βασιλική Φασούλα, κτηνοτρόφος της Αμφιθέας Λάρισας: «Ζητάμε άμεσα την παύση των θανατώσεων των ζώων, επιθυμούμε θεραπεία για αυτά, θέλουμε μία επιστημονική προσέγγιση. Δεν υπάρχει πλέον αριθμός ζώων για να θυσιαστεί ακολουθώντας το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει περάσει ενάμιση χρόνος πλέον. Χρειαζόμαστε μία ρευστότητα εμείς οι κτηνοτρόφοι την οποία δε την έχουμε. Ζητούμε άμεση αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα ανεξαρτήτου ηλικίας, όχι να φτάνει μία μονάδα στα όρια της θανάτωσης και να ξεχωρίζουμε ζώα, ανάλογα την ηλικία και ανάλογα την παραγωγή τους.

Θέλουμε αποζημίωση των ζωοτροφών που θα πρέπει να καταστρέψουμε αν είμαστε μία μονάδα που θα θανατωθεί, γιατί αυτές θα πρέπει να αγοραστούν ξανά. Επιθυμούμε πάγωμα φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, να μη πληρώνουμε κάθε μήνα. Ένα εξασφαλισμένο εισόδημα για τις μονάδες που θανατώνονται για τουλάχιστον ένα χρόνο μέχρι να ξαναγίνει η επανεγκατάσταση.

Θέλουμε αναγνώριση απώλειας εισοδήματος, 95 ευρώ ανά κεφαλή ζώου για δύο συναπτά έτη μέχρι να ορθοποδήσει ξανά μια καινούρια μονάδα. Δωρεάν απολυμαντικά διότι καρπωνόμαστε εμείς όλα τα έσοδα. Τέλος επιθυμούμε να μάθουμε σε περίπτωση που δεν πετύχει το lockdown των 40 ημερών τι θα γίνει με εμάς τους υπόλοιπους. Να μας παρουσιαστούν ακριβώς τα στοιχεία με επιστολές γιατί δεν πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο.»

Τέλος τον λόγο πήρε ο τεχνικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Χρήστος Μόσχος: «Να αναφέρω για να τελειώνουμε με τα ψέματα που μας έχει πει η κυβέρνηση μέχρι τώρα, ότι η Ευρώπη δίνει οδηγίες. Ότι γίνεται με το πρόγραμμα του εμβολιασμού κλπ. αποτελεί εθνικό θέμα, καθώς: Οποιαδήποτε οδηγία δίνεται από την Ευρώπη για μέτρα που πρέπει να ληφθούν από την εκάστοτε κυβέρνηση είναι “κομμένα και ραμμένα” ανάλογα με τις συνθήκες. Για να τελειώνουμε με ένα δεύτερο ψέμα, η Ελλάδα αν πάει σε πρωτόκολλο εμβολιασμού για την ευλογιά, δεν θα είναι η πρώτη χώρα που θα εμβολιάσει για νόσημα κατηγορίας Α’, διότι η Γαλλία εμβολιάζει από το 2023 για τη γρίπη των πτηνών και μέχρι σήμερα εξάγει κανονικά.»