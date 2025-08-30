Χρυσοθήρες θα άφηναν τον Βόλο χωρίς νερό, όταν άρχισαν να σκάβουν για… χρυσό, αλλά κατάφεραν να σπάσουν αγωγό μεταφοράς πηγαίων νερών της ΔΕΥΑΜΒ, σε έκταση κοντά στις πηγές «Ξηράκια» και «Καλιακούδα». Ο αγωγός ήταν σπασμένος από το πάνω μέρος και από εκεί υπήρχε διαρροή νερού, η οποία εμφανίστηκε στο σύστημα scada της ΔΕΥΑΜΒ, ενεργοποιώντας συνεργείο για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της βλάβης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΜΒ, Αργύρη Κοπάνα η διαρροή φάνηκε στο σύστημα και συνεργείο μετέβη στην περιοχή για την αποκατάσταση της βλάβης. Το σημείο όπου προκλήθηκε η ζημιά είναι, όπως περιέγραψε ο κ. Κοπάνας, μέσα στο βουνό, κοντά στις πηγές, όπου δεν εξελίσσεται κανένα έργο κοινής ωφέλειας. Το σπάσιμο του αγωγού, που είναι τοποθετημένος κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, ήταν στο πάνω μέρος και έγινε από σκαπτικό μηχάνημα, πιθανόν κομπρεσέρ.

«Στην περιοχή δεν γίνεται κάποιο έργο. Είναι πάνω στο βουνό. Στη μέση του πουθενά. Σύμφωνα με την αναφορά που έχω από το συνεργείο, χρυσοθήρες που ψάχνουν για χρυσό ήταν προφανώς εκείνοι που πήγαν να σκάψουν στην περιοχή και προκάλεσαν ζημιά στον αγωγό. Προφανώς το μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων χτύπησε όταν πέρασε πάνω από τον μεταλλικό σωλήνα μέσω του οποίου μεταφέρεται πηγαίο νερό και άρχισαν να σκάβουν με κομπρεσέρ», περιγράφει το πιθανό σκηνικό πρόκλησης της βλάβης ο κ. Κοπάνας.

Οι χρυσοθήρες αντί για χρυσό χτύπησαν… αγωγό, κάτι που όπως ενημερώθηκε ο κ. Κοπάνας από στελέχη της ΔΕΥΑΜΒ έχει γίνει ξανά στο παρελθόν.

Με αφορμή τη βλάβη, η ΔΕΥΑΜΒ εξέδωσε χθες ανακοίνωση, στην οποία γινόταν λόγος για δολιοφθορά: «Ενημερώνουμε ότι εντοπίστηκε μεγάλη δολιοφθορά στον αγωγό μεταφοράς πηγαίων νερών των πηγών «Ξηράκια» και «Καλιακούδα». Η εκτεταμένη βλάβη στον αγωγό προκλήθηκε από σκαπτικό μηχάνημα. Η δολιοφθορά οδήγησε στην απώλεια 3000 κυβικά μέτρα πηγαίου νερού. Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΜΒ από χθες Πέμπτη που εντοπίστηκε η δολιοφθορά επιχειρούν την αποκατάσταση της βλάβης. Η απώλεια αυτής της ποσότητας πηγαίου νερού και μέχρι η βλάβη να αποκατασταθεί πλήρως ενδέχεται να προκαλέσει μικροπροβλήματα στην υδροδότηση της πόλης».

Χθες το απόγευμα πάντως η βλάβη αποκαταστάθηκε χωρίς να χρειαστεί να γίνει διακοπή υδροδότησης. «Μειώσαμε ελαφρώς τις πιέσεις στο δίκτυο και μετά την αποκατάσταση, το δίκτυο λειτουργεί κανονικά», ανέφερε ο κ. Κοπάνας.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ, www.taxydromos.gr