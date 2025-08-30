Απαρηγόρητος θρήνος επικρατεί στον Βόλο από τη στιγμή που έγινε γνωστό πως ένας 18χρονος, ο Νίκος Παλάσκας, γιος του γυμναστή του Ολυμπιακού Βόλου Αργύρη Παλάσκα, εργαζόμενου στην ΑΓΕΤ, «έσβησε» μπροστά στα μάτια των φίλων του στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου, όπου βρίσκονταν μαζί με παρέα.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 18χρονος, αργά χθες το βράδυ, ξαφνικά, κι ενώ περπατούσε κατέρρευσε. Οι φίλοι του άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Πάγωσαν. Πήγαν κοντά του αλλά συνειδητοποίησαν ότι δεν είχε τις αισθήσεις του. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες μετέφεραν αμέσως το παιδί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τους γιατρούς ο 18χρονος δεν είχε σφυγμό. Επί μισή και πλέον ώρα έγινε προσπάθεια αναζωογόνησης, δυστυχώς όμως ο άτυχος Νίκος δεν επανήλθε. Το μοιραίο είχε επέλθει.

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι του ειδοποίησαν πρώτα τον δίδυμο αδερφό του και στη συνέχεια τον πατέρα του, ο οποίος στις 2 τα ξημερώματα σε κατάσταση σοκ μετέβη στο Αχιλλοπούλειο. Ψυχολόγοι ανέλαβαν να τον ενημερώσουν για την τραγική απώλεια. Εχασε τη γη κάτω από τα πόδια του… Όλα έσβησαν. Ακόμη δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το βαρύ χτύπημα της μοίρας. “Το παιδί σας έπαθε έμφραγμα και εξέπνευσε” τον ενημέρωσαν οι γιατροί και τα πάντα σκοτείνιασαν για τον χαροκαμένο πατέρα.

Πληροφο ρίες αναφέρουν πως από την πτώση ο 18χρονος είχε εκδορές στο χέρι και στα πόδια, όχι όμως σοβαρό άλλο χτύπημα, το οποίο να “ευθύνεται” για την μοιραία κατάληξη.

Ο Νίκος ήταν ένα παιδί γεμάτο ζωντάνια. Αθλητής πολλά χρόνια, ιδιαίτερα αγαπητός και δεμένος με την οικογένειά του, η «ψυχή της παρέας». Ο απροσδόκητος και πρόωρος θάνατός του έχει προκαλέσει οδύνη και σπαραγμό.

Στη συνοικία των Αγίων Αναργύρων όπου διέμενε επικρατεί νεκρική σιγή και βαρύ πένθος.

Την προσεχή Δευτέρα θα γίνει νεκροψία- νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.