Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡ. ΓΙΩΤΑ

ΕΤΩΝ 68

Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 31 – 8 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινής, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δώρα Γιώτα & Μίμης Ούτρας, Ιερεύς Κων/νος Γιώτας & Πρεσβυτέρα Ουρανία Ράπτη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Άννα – Μαρία, Γεώργιος, Μαρισύλια

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων, την Κυριακή 31 – 8 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».