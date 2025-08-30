Όλο και πληθαίνουν τα σημεία στη Λάρισα όπου ανεγκέφαλοι νεαροί συμμετέχουν σε αυτοσχέδιες κόντρες με αυτοκίνητα και μηχανάκια, μετατρέποντας δρόμους της πόλης σε αυτοσχέδιες πίστες ταχύτητας. Ένα «σπορ» που όχι μόνο απειλεί τις ζωές των ίδιων των οδηγών, αλλά και των κατοίκων και περαστικών.

Στη διάθεση του onlarissa.gr βρίσκεται και βίντεο – ντοκουμέντο από τις μεταμεσονύχτιες κόντρες στη λεωφόρο Καραμανλή, όπου καταγράφεται ένα κίτρινο αυτοκίνητο να επιταχύνει επικίνδυνα, προκαλώντας έντονο θόρυβο με την εξάτμισή του και αγνοώντας κάθε κανόνα ασφάλειας. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει με τον πιο παραστατικό τρόπο το φαινόμενο που ταλαιπωρεί ολόκληρες γειτονιές.

Σημεία όπως η λεωφόρος Καραμανλή και η οδός Φαρσάλων μετατρέπονται σχεδόν κάθε βράδυ σε πεδία επικίνδυνων «αγώνων», με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για αϋπνίες, τρόμο και αγανάκτηση. Δεν είναι μόνο η οχλαγωγία και οι εκκωφαντικές εξατμίσεις, αλλά κυρίως ο φόβος ότι μια τέτοια κόντρα μπορεί να καταλήξει σε δυστύχημα με αθώα θύματα.

Οι καταγγελίες προς το onlarissa.gr είναι αλλεπάλληλες. «Η κατάσταση δεν περιορίζεται σε λίγα οχήματα ή μεμονωμένα περιστατικά· είναι συστηματική, επαναλαμβανόμενη και γνωστή σε όσους κινούνται τα βράδια σε αυτές τις περιοχές. Παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες πολιτών στην Τροχαία και στις αρμόδιες Αρχές, η αντίδραση χαρακτηρίζεται το λιγότερο χλιαρή», καταγγέλλει κάτοικος της περιοχής.

Οι περίοικοι ζητούν άμεση και ουσιαστική παρέμβαση. «Χρειαζόμαστε παρουσία. Χρειαζόμαστε μια οργανωμένη επιχείρηση αναχαίτισης, για να δοθεί το μήνυμα ότι οι δρόμοι δεν είναι πίστες», αναφέρουν χαρακτηριστικά, προσθέτοντας με αγωνία: «Πρέπει να θρηνήσουμε πρώτα για να υπάρξει αντίδραση;»

Το βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζουμε καταγράφει την ωμή πραγματικότητα των παράνομων κοντρών στη Λάρισα και θέτει ξανά το ζήτημα της ανάγκης για άμεση και ουσιαστική δράση από τις αρχές.

Δείτε το: