Λίγες μέρες πριν , με πολύ μεράκι και αγάπη για το ιστορικό προϊόν του τόπου μας, το ΣΚΟΡΔΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ, στείλαμε τα φετινά δείγματα στην Ιαπωνία. Η απάντηση που ήρθε χθες μας δίνει μεγάλη χαρά αφού η WAKUNAGA, βρήκε τα σκόρδα μας εξαιρετικά . Σε βαθμό μάλιστα που στη σκέψη τους υπάρχει η κατασκευή εργοστασίου στον τόπο μας. Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά τον καθηγητή Dimitris Kouretas. Πιστεύουμε βαθιά μέσα μας ότι η κοινή προσπάθεια Συνεταιρισμου , Πανεπιστημίου & Φορέων , μπορεί και θα αποφέρει καρπούς !!!

Dear Dimitris,

I am happy to inform you that the shipment from Platikampos has arrived in excellent conditions.

Upon our visual inspection, garlic being received are very fine and retain the good shape.

We will start the intial analysis and long-term aging experiments soon.

Of course we will inform you our progress in due course.

We hope things are fine with you while we are fine.

Please take good care of yourself.

We look forward to getting the other shipments which will be several tones.

Sincerely,

Takami Oka

Wakunaga Co., Ltd

Το σκόρδο Πλατυκάμπου Γιάννη Κουκούτση είναι έτοιμο για πτήση.

Η εταιρεία Wakunaga έχει να αποφασίσει το πού θα κάνει το 3ο εργοστάσιο της . Το πρωτο είναι στην Ιαπωνία, το δεύτερο στην Καλιφόρνια. Στο επόμενο ταξίδι των Ιαπώνων στη Λάρισα τον Γενάρη πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τους προτείνουμε να το κάνουν εδώ. Το έδαφος έχει ετοιμαστεί.