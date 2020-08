Τι προκαλεί η τηλεόραση στα μωρά.

Πολλά προγράμματα και βίντεο που προορίζονται για μωρά γίνονται δημοφιλή στο διαδίκτυο και την τηλεόραση. Μάλιστα πολλοί γονείς πιστεύουν ότι όταν τα μωρά ή τα μικρά παιδιά τους παρακολουθούν αυτές τις εκπομπές αναπτύσσουν ορισμένες δεξιότητες.

Είναι όμως η τηλεόραση πραγματικά καλή για τα μωρά;

Στον Καναδά ο μέσος όρος που παρακολουθεί ένα παιδί τηλεόραση είναι 14 ώρες την εβδομάδα και στην Αμερική, τρεις ώρες την ημέρα ενώ όσον αφορά τα μωρά βλεπουν κατά μέσο όρο δύο ώρες την ημέρα. Επίσης, σύμφωνα με το University of Washington Research, το 40% των μωρών ηλικίας τριών μηνών παρακολουθούν ήδη τηλεόραση.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Χριστάκη του Νοσοκομείου Παίδων του Σιάτλ και συγγραφέα του βιβλίου “The Elephant in the Living Room: Make Television Work for Your Kids” , ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να μάθουν από εκπαιδευτικές εκπομπές, καμία μελέτη δεν έδειξε ότι τα μωρά επωφελούνται από την παρακολούθηση τηλεόρασης και βίντεο.

Στην πραγματικότητα, μπορεί να κάνει κακό.

Τα πρώτα 2 χρόνια του παιδιού είναι μια κρίσιμη στιγμή για την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Η παρακολούθηση τηλεόρασης κλέβει χρόνο από την εξερεύνηση του παιδιού σας, την αλληλεπίδραση, το παιχνίδι με εσάς και άλλους. Αυτές είναι δραστηριότητες που βοηθούν το μωρό να αναπτύξει τις δεξιότητες που χρειάζεται για να αναπτυχθεί διανοητικά, κοινωνικά και συναισθηματικά.

Όταν το παιδί παίζει, μαθαίνει ενεργά πώς λειτουργεί ο κόσμος. Συνδέει τον εγκέφαλό του πειραματίζοντας την αιτία και το αποτέλεσμα. Η τηλεόραση το κρατά μακριά από αυτές τις δραστηριότητες.

Τα πρώτα 2 χρόνια του παιδιού είναι επίσης μια κρίσιμη στιγμή για την εκμάθηση της γλώσσας. Η γλώσσα μαθαίνεται μόνο μέσω αλληλεπίδρασης με άλλους, όχι με παθητική ακρόαση τηλεόρασης. Εάν δεν ανταποκριθείτε στην προσπάθεια επικοινωνίας του παιδιού σας, θα μπορούσε να χάσει αυτό το σημαντικό ορόσημο.

Επίσης, δεν θα μάθει να μιλάει ακούγοντας τηλεοπτικούς χαρακτήρες. Μαθαίνει να μιλά μιμούμενο τη γλώσσα των ενηλίκων. Σημειώστε τέλος ότι όταν το μωρό σας χαμογελά στην τηλεόραση, η τηλεόραση δεν χαμογελάει. Αυτό μπορεί να το επηρεάσει κοινωνικά και ψυχολογικά.

Ο κ.Χριστάκης διαπίστωσε ότι τα παιδιά που παρακολουθούσαν τηλεόραση ως μωρά είναι πιο πιθανό να έχουν προβλήματα συγκέντρωσης έως την ηλικία των 7 ετών. Ο εγκέφαλος, που εξακολουθεί να αναπτύσσεται, προσαρμόζεται στον γρήγορο ρυθμό και την υπερδιέγερση της τηλεόρασης με ότι αυτό συνεπάγεται.

Επίσης, στη μελέτη του, ο Χριστάκης διαπίστωσε ότι τα παιδιά που παρακολουθούσαν τηλεόραση ως μωρά δυσκολεύονταν να αναγνωρίσουν γράμματα και αριθμούς από τη στιγμή που πήγαν στο σχολείο.

Πηγή: raisesmartkid.com