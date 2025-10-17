Σε κλίμα έντασης πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες κινητοποίηση φοιτητών της Αρχιτεκτονικής Σχολής, οι οποίοι προχώρησαν σε διήμερη κατάληψη του τμήματος, καταγγέλλοντας τις πρυτανικές αρχές και τα νέα μέτρα εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης.

Στην ανακοίνωση του φοιτητικού συλλόγου αναφέρεται:

“Την Τετάρτη 15/10 πραγματοποιήθηκε η πρώτη Γενική Συνέλευση του φοιτητικού συλλόγου Αρχιτεκτονικής, ο οποίος αποφάσισε και προχώρησε σε διήμερη κατάληψη του τμήματος. Η κατάληψη είναι ένα οξυμένο μέσο πάλης με το οποίο ο σύλλογος καλέστηκε να βγάλει ένα μαχητικό σχεδιασμό απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση που δεχόμαστε από κράτος και κεφάλαιο, δηλαδή την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση που περιλαμβάνει διαγραφές, πειθαρχικά συμβούλια, ιδιωτικά πανεπιστήμια, σχέδια ασφαλείας και παράλληλα τα ανοιχτά πολεμικά μέτωπα και τα αντεργατικά νομοσχέδια.

Σήμερα, Πέμπτη 16/10, κατά την διάρκεια της πανεκπαιδευτικής διαδήλωσης ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωσης, εισέβαλε στην κατειλημμένη σχολή ο Αντιπρύτανης Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων, Παναγιώτης Πλαγεράς, απαιτώντας να λήξει η κατάληψη, επικαλούμενος το νέο νομοσχέδιο που έρχεται να εγκαταστήσει μια νέα αυταρχική πράξη πραγμάτων, απειλώντας με ποινές τα άτομα που πλαισιώνουν την κατάληψη. Δεν μας κάνει εντύπωση που αναζητούσε τον εκπρόσωπο του φοιτητικού συλλόγου, μια λογική αντιπροσώπευσης και ανάθεσης, που δεν συνάδει με τις συλλογικές διαδικασίες μας.

Τέτοιες πρακτικές τρομοκρατίας των πρυτανικών αρχών δείχνουν με τον πιο άμεσο και χυδαίο τρόπο το πανεπιστήμιο που θέλουν να φτιάξουν. Ένα πανεπιστήμιο αυταρχικά θωρακισμένο που θα είναι κυριολεκτικά πανεπιστήμιο-φυλακή, στο οποίο όποιος δεν συμμορφώνεται θα καταστέλλεται, θα διαγράφεται, θα συλλαμβάνεται. Εμείς δεν τρομοκρατούμαστε, συνεχίζουμε δυναμικά τους αγώνες μας και την υπεράσπιση του ασύλου.

ΑΣΥΛΟ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ”

Οι φοιτητές επισημαίνουν ότι η εισβολή του Αντιπρύτανη και η επίκληση του νέου νομοσχεδίου αποτελούν προσπάθεια καταστολής των συλλογικών διαδικασιών και τρομοκράτησης των φοιτητών, ενώ δεσμεύονται να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους υπερασπιζόμενοι το άσυλο και τα δημοκρατικά δικαιώματα εντός της σχολής.

Η κατάληψη έρχεται σε συνέχεια της πανεκπαιδευτικής διαδήλωσης ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, με τους φοιτητές να τονίζουν ότι τα μέτρα περιλαμβάνουν διαγραφές, πειθαρχικά συμβούλια και ενίσχυση της ιδιωτικής εκπαίδευσης, προειδοποιώντας για έναν αυταρχικό χαρακτήρα που «θα μετατρέψει τα πανεπιστήμια σε πανεπιστήμια-φυλακή».