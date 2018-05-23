Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την Κωνσταντίνα

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓEΝΕΙA ΜΑΣ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΟYΜΕ ΜEΣΑ ΑΠO ΤΗΝ ΨΥΧH ΜΑΣ, ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΠΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Κ.ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝH AΣΣΟ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ.ΣΩΤΗΡΗ ΚΥΡΙAΚΟ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ OΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤEΣ ΤΟΥ Α.Ο ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΙ OΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝEΒΑΛΑΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΕΓAΛΗ ΔΙΟΡΓAΝΩΣΗ. ΕΠΩΝΥΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΠΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΓΚAΛΙΑΣΑΝΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟYΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚH ΚΙΝΗΤΟΠΟIΗΣΗ ΣΤHΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΑΡAΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟHΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡIΣΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕIΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟY ΜΑΣ.