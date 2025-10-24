Συνελήφθη, χθες (23-10-2025) το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καρδίτσας, ένας ημεδαπός άνδρας ως υπεύθυνος κτηνοτροφικής μονάδας αιγοπροβάτων, ιδιοκτησίας ημεδαπής γυναίκας που αναζητείται.

Διαπιστώθηκε, κατόπιν ελέγχου κτηνιάτρου –επιδημιολόγου της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, να διατηρεί ζώα με συμπτώματα σύννομα της ευλογιάς, ενώ επιπλέον, σε εξωτερικό χώρο της εγκατάστασης διαπιστώθηκε η ύπαρξη νεκρών ζώων στοιβαγμένων, κατά παράβαση των ληφθέντων μέτρων.

(φωτό αρχείου)