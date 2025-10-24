Ο Σύλλογος Εργαζομένων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Τρικάλων συμμετέχει ενεργά στη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη του καρκίνου του μαστού, που διοργανώνεται για πέμπτη συνεχή χρονιά από την Εθελοντική Ομάδα Act4v – Εν Δράση για την στήριξη του « Άλμα Ζωής» Πάτρας.

Οι Εργαζόμενοι της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας βρέθηκαν κοντά στους πολίτες τονίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης εκφράζοντας την αμέριστη στήριξή τους σε κάθε γυναίκα που δίνει τη μάχη της, αναγνωρίζοντας ότι κάθε δράση ενημέρωσης, κάθε μικρή προληπτική πρωτοβουλία και κάθε πράξη αλληλεγγύης συμβάλλει στην ενδυνάμωση της κοινότητας και στη διατήρηση της ζωής.

Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία.