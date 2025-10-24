Στο πλαίσιο του προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027» της Δράσης «Επενδύσεις σε εξοπλισμό για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», που αφορά τον εξοπλισμό της Ελληνικής Αστυνομίας με νέα οχήματα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανακοίνωσε ενίσχυση συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Για το εν λόγω γεγονός τοποθετήθηκε ο Περιφερειάρχης, Δημήτρης Κουρέτας σε συνέντευξη Τύπου -παρόντος και του Αστυνομικού Διευθυντή Τρικάλων, Ταξιάρχου Δημητρίου Μήτραινα- που παραχωρήθηκε σήμερα το μεσημέρι της Παρασκευής στο Διοικητήριο της Περιφέρειας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η ενίσχυση είναι 3 εκ. ευρώ και συνεισφέρει καταλυτικά στον επιτελικό σχεδιασμό, στο συντονισμό και στην αποτελεσματικότερη διοίκηση της αστυνομίας, στους δρόμους της Θεσσαλίας. Εξασφαλίζουμε με τον τρόπο αυτό σαν Περιφέρεια την Τροχαία, εργαζόμαστε για την ασφάλεια στους δρόμους, είμαστε δίπλα στους κρατικούς φορείς.

Στα οχήματα θα υπάρξει ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών ασφαλείας, ενώ από την πλευρά μας εργαζόμαστε διαρκώς για τη βελτίωση του οδικού δικτύου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την αγορά 21 μηχανών, 24 επιβατικών, εννέα SUV 4×4, 19 αγροτικά αυτοκίνητα ειδικής κατασκευής, 52 ασυρμάτους αυτοκινήτων, πέντε φορητά ραντάρ, τέσσερα γυαλιά και μία συσκευή προσομοίωσης αποτροπής ατυχημάτων »

Παράλληλα τον λόγο έλαβε διαδικτυακά και ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, Αντιστράτηγος, Δημήτρης Μάλλιος: «Με δική σας προσπάθεια και αγώνα έχουμε αυτό το ποσό, το οποίο έχει αυξηθεί πολύ σημαντικά. Από τα 2 εκ. πήγε στα 3 εκ. και σας ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό.

Για εμάς η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι ξεχωριστή. Μη ξεχνάμε ότι ένα σημαντικό κομμάτι του οδικού άξονα της ΠΑΘΕ περιλαμβάνεται εκεί».

Τον λόγο έλαβε τέλος ο Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, Ταξίαρχος Στυλιανός Μπιλιάλης, λέγοντας: «Ένα έργο με αυξημένους πόρους συγκριτικά με την τελευταία φορά, στην κορυφή των ποσών που μπορούν να διατεθούν σε τέτοιες δραστηριότητες.

Ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί προς όφελος των πολιτών μας, καθώς η οδική ασφάλεια αποτελεί μια πληγή και ένα μόνιμο μέλημα. Έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς καθημερινά και σε ετήσια βάση· πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία για να πετύχουμε το καλύτερο. Ήδη υπάρχει αλλαγή ως προς τη χρήση των κρανών. Τα οχήματα και αυτός ο εξοπλισμός θα μας επιτρέψουν να φτάσουμε σε απομακρυσμένα σημεία της περιοχής μας».

ΠΗΓΗ: Αντώνης Νιανιάς – Γιάννης Μυλωνάς / φώτο – βίντεο: onlarissa.gr