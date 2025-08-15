Εκκολάφθηκαν τρία αυγά του σπανιότερου πουλιού στον κόσμο – Ορόσημο για τη διάσωση του είδους

Το προσωπικό ενός ζωολογικού κήπου στο Ηνωμένο Βασίλειο βοήθησε στην εκκόλαψη τριών αβγών, τα οποία ανήκουν σε ένα από τα σπανιότερα πουλιά στον κόσμο, σε μια κίνηση που θεωρείται ορόσημο για τη διάσωση του είδους.

Τα τρία μικρά blue-eyed περιστέρια εκτράφηκαν με επιτυχία στη Βραζιλία, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιβίωσης τους. Μόνο 11 από τα συγκεκριμένα περιστέρια πιστεύεται ότι ζουν στην άγρια φύση.

Μια διεθνής ομάδα, στην οποία συμμετείχαν Βρετανοί ειδικοί από το ζωολογικό κήπο του Τσέστερ, κατάφερε να εκτρέψει τα πουλιά στην πολιτεία Μίνας Ζεράις της Βραζιλίας, το μόνο μέρος όπου απαντώνται. Η ομάδα, στην οποία συμμετείχαν επίσης Βραζιλιάνοι και Αμερικανοί περιβαλλοντολόγοι, δηλώνει ότι η άφιξή τους θα μπορούσε να αποτελέσει ζωτική σημασία για την επιβίωση του εξαιρετικά σπάνιου είδους, ενισχύοντας τον πληθυσμό του.

Λίγα ήταν γνωστά για το συγκεκριμένο περιστέρι, καθώς για περισσότερα από 70 χρόνια δεν υπήρχαν επιβεβαιωμένα στοιχεία για το είδος, μέχρι το 2015.

«Είναι απίστευτο προνόμιο για τον ζωολογικό κήπο του Τσέστερ να συμμετέχει στο έργο για τη διατήρηση του blue-eyed περιστεριού», δήλωσε ο Άντριου Όουεν, υπεύθυνος πτηνών του ζωολογικού κήπου του Τσέστερ.

«Αυτό το μοναδικό είδος βρίσκεται στο χείλος της εξαφάνισης και χωρίς την αφοσίωση και το πάθος όλων των εμπλεκόμενων οικολόγων, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του ζωολογικού κήπου του Τσέστερ, αυτό το πτηνό μπορεί να χανόταν για πάντα», συνέχισε. «Φέτος πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκτροφή τριών τέτοιων περιστεριών».

«Είναι τεράστια χαρά, αλλά και μεγάλη ευθύνη»

Οι προσπάθειες εκκόλαψης ξεκίνησαν νωρίτερα φέτος, όταν μια ομάδα Βραζιλιάνων και διεθνών οικολόγων ανέλαβε να εκκολάψει έναν μικρό αριθμό αυγών που είχαν παραμείνει μόνα τους στη φύση.

Ο Άντριου ταξίδεψε στη Βραζιλία για να παρέχει τεχνική υποστήριξη, ενώ η Βικτώρια Κάλντις, επικεφαλής φροντιστής πτηνών στο ζωολογικό κήπο του Τσέστερ, ταξίδεψε επίσης εκεί για να βοηθήσει στην εκτροφή των μικρών. Η προσπάθεια αυτή καθοδηγήθηκε από το Parque das Aves της Μίνας Ζεράις και το SAVE Brasil, με επιπλέον υποστήριξη από τους ζωολογικούς κήπους του Τολέδο και του Βρόνξ των ΗΠΑ.

«Είναι συναρπαστικό να βλέπεις αυτά τα μικρά. Κάθε εκκόλαψη αντιπροσωπεύει μια αληθινή ευκαιρία να αντιστραφεί η τύχη αυτού του είδους», δήλωσε η Παλόμα Μπόσο, διευθύντρια του Parque das Aves. «Είναι τεράστια χαρά, αλλά και μεγάλη ευθύνη. Με την άφιξη αυτών των τριών μικρών, το Parque das Aves πλέον φιλοξενεί έξι blue-eyed περιστέρια. Όλα παρακολουθούνται προσεκτικά και αποτελούν μέρος ενός συντονισμένου προγράμματος διαχείρισης αναπαραγωγής».

Το blue-eyed περιστέρι κατατάσσεται στην κατηγορία «Κρίσιμος Κίνδυνος Εξαφάνισης» σύμφωνα με τον Κόκκινο Κατάλογο της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης.

