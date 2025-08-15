Ο Γιώργος Μαζωνάκης και η αδερφή του, Βάσω, έχουν μια δικαστική διαμάχη που φέρεται να έχει κοστίσει αρκετά στον καλλιτέχνη. «Τα σόγια είναι καταστροφή πολλές φορές, να το ξέρετε», είχε πει μάλιστα ο γνωστός τραγουδιστής.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης το απόγευμα της Πέμπτης (14 Αυγούστου) έγινε γνωστό ότι νοσηλεύεται σε ψυχιατρείο έπειτα από εισαγγελική εντολή.

Γιώργος Μαζωνάκης: Ο εγκλεισμός του στο ψυχιατρείο και η θέση του

Όλα ξεκίνησαν όταν οικεία πρόσωπα του γνωστού Έλληνα καλλιτέχνη εμφανίστηκαν το πρωί στο τμήμα Βάρης – Βουλιαγμένης με την εισαγγελική παραγγελία στα χέρια και έδωσαν κατάθεση. Αμέσως μετά, αστυνομικοί οδήγησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο, που εφημέρευε. Το βράδυ της Πέμπτης ο πληρεξούσιος δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, προχώρησε σε μία ανακοίνωση, καθώς ο γνωστός καλλιτέχνης θέλησε να ξεκαθαρίσει δημοσίως τα όσα συμβαίνουν.

«Εξ ονόματος του εντολέα μου Γιώργου Μαζωνάκη, σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή, έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου.

Ξαφνικά σήμερα το πρωί γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου με περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της Ελληνικής αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον Νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού συγγενικού περιβάλλοντος Α και Β βαθμού, υποβάλουν αίτημα στον εισαγγελέα ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή τότε ο εισαγγελέας διατάσσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενή σε δημόσια ψυχιατρική δομή.

Επειδή με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μια κόλα χαρτί πρόσωπα του στενού μου οικογενειακού περιβάλλοντος με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.

Επειδή η μεθόδευση και η κατασκευή της εις βάρος μου διαμορφωμένης κατάστασης έγινε σήμερα παραμονή του δεκαπενταύγουστου με δεδομένο ότι είναι αύριο αργία και μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.

Εκφράζω την αγανάκτηση μου για την άθλια κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων.

Ο Ναπολέοντας έλεγε νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο αλλά αυτός που επικρατεί.

Σας ευχαριστώ για την συμπαράσταση και την αγάπη σας, είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός, Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Γιώργος Β. Μερκουλίδης, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η ρήξη με την αδελφή του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει δύο αδελφές, τη Βάσω και τη Μαρία, με τις οποίες πάντα ήταν πολύ δεμένος. Μάλιστα, η πρώτη αποτελούσε μία από τους πιο στενούς τους συνεργάτες εδώ και δεκαετίες, καθώς εκτελούσε χρέη μάνατζέρ του. Ωστόσο, εδώ και αρκετά χρόνια τα… έσπασαν. Εκείνη απομακρύνθηκε από το πλευρό του, ενώ τα τελευταία χρόνια δεν ήταν δίπλα του ούτε στις επαγγελματικές του εμφανίσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το Live News το 2024, το πρόβλημα είχε προκύψει για την διαχείριση μίας εταιρείας στην οποία ανήκει ένα σπίτι στη Μύκονο. Σύμφωνα με τον Γιώργο Μαζωνάκη, όταν αποφάσισε να κάνει έλεγχο στα οικονομικά της εταιρείας που είχε μαζί με την αδερφή του, παρατήρησε ότι το πολυτελές σπίτι στη Μύκονο είχε μεταφερθεί σε άλλη εταιρεία υπό την διαχείριση της Βάσως Μαζωνάκη, στην οποία ο ίδιος δεν είχε ποσοστό.

Η αρχική εταιρεία είχε την επωνυμία VGD Residences (δηλ. Βάσω, Γιώργος, Δημήτρης) με χαμηλό κεφάλαιο, με σκοπό τη διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων. Μετά την πρόσφατη τροποποίηση η εταιρεία μετονομάστηκε σε «Residences by V». Στη συνέχεια, ο Γιώργος Μαζωνάκης αποχώρησε και έδωσε το 5% στη Βάσω Μαζωνάκη και το άλλο 5% στον σύντροφό της Δημήτρη Μακρυνιώτη. Η διαδικασία αυτή όμως, φέρεται να μην έγινε με την έγκριση του Γιώργου Μαζωνάκη. Έτσι, εκείνος ζήτησε να επιστρέψουν τα ποσοστά στην αρχική τους μορφή, δηλαδή 90% η αδερφή του και 10% ο γνωστός ερμηνευτής. Η κίνησή του αυτή οδήγησε τον ίδιο και την αδελφή του σε μία μακρά δικαστική διαμάχη.

Παράλληλα, το 2023 μία άλλη εταιρεία την οποία διαχειρίζονταν τα δύο αδέρφια 50 – 50 για τα οικονομικά του τραγουδιστή τροποποιήθηκε, με την Βάσω Μαζωνάκη να αποχωρεί και να παραδίδει το 49%, παρόλο που με βάση το καταστατικό εκείνη είχε τον έλεγχο των εσόδων και των εξόδων. Το ποσοστό πέρασε στο 99% στον Γιώργο Μαζωνάκη και στο 1% σε άλλο πρόσωπο. Αυτή η εταιρεία από το 2004 εκμεταλλευόταν την καλλιτεχνική δραστηριότητα του τραγουδιστή εξολοκλήρου.

Οι αποκαλύψεις του Γιώργου Μαζωνάκη για τον «πόλεμο» με την αδελφή του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μιλήσει δημοσίως για τη δικαστική διαμάχη με την αδερφή του, Βάσω, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Κατερίνα Καινούργιου και στην εκπομπή «Super Kατερίνα» του ALPHA, τον Ιούνιο του 2024.

«Δεν δημιούργησα εγώ το πρόβλημα και δεν μπορώ να είμαι υπόλογος για κάτι. Φανταστείτε στο δικό μου μυαλό τι έχει γίνει. Είναι μία υπόθεση που δεν περίμενα ότι θα συμβεί στα 50 μου χρόνια. Είναι μία δοκιμασία που μου βάζει ο Θεός για να δει αν αλλαξοπιστήσω. Είμαι γεννημένος για να ενώνω τα πράγματα για το καλό κι όχι να δημιουργώ κακές ενέργειες και δυνάμεις. Από εκεί και μετά θα πρέπει να μπούνε όρια στα πράγματα και θα πρέπει να καταλάβει ο καθένας τα όριά του και ποιος είναι τι. Για εμένα είναι πολύ στενάχωρο γιατί έχω θιγεί επαγγελματικά και προσωπικά σε μεγάλο βαθμό», είχε αναφέρει ο δημοφιλής τραγουδιστής.

«Μεταβιβάστηκαν εν αγνοία μου μετοχές στην αδερφή μου και τον σύζυγός της. Το πρόβλημα είναι προσωπικό, επαγγελματικό και ηθικό. Είναι πολύ μεγαλύτερο το πράγμα από ό,τι μέχρι τώρα ξέρετε. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον. Αν εγώ είμαι λάθος, τότε θα βγω και θα ζητήσω συγγνώμη. Εγώ θέλω να είμαι μεγαλόψυχος», είχε προσθέσει.

«Οι σχέσεις με τη μητέρα μου δεν είναι είναι οι καλύτερες όπως πριν. Από την άλλη αυτό έχει και μία ελευθερία. Για αυτό λένε ότι οι ελληνικές οικογένειες όπως στο παρελθόν είναι ευχή και κατάρα με την έννοια ότι οι γονείς κι οι συγγενείς που δεν τους επιλέγουμε, είναι πάνω μας με το σε αγαπά, από αγάπη το κάνει αλλά με αγάπη σύμφωνα με το πως θέλει ο άλλος να είσαι», είναι δηλώσει ακόμα, μεταξύ άλλων ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Οι αγωγές και η δικαστική διαμάχη

Τον Οκτώβριο του 2024, ο Γιώργος Μαζωνάκης προσέφυγε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου κατέθεσε δύο αγωγές εναντίον της αδελφής του και αυτές αφορούσαν ζητήματα λογοδοσίας και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και είχε προβεί σε δημόσια δήλωση μέσω του δικηγόρου του.

«Πρώτη φορά, εδώ και δεκαετίες ως καλλιτέχνης (και περισσότερες ως άνθρωπος) έρχομαι αντιμέτωπος με τόσο δύσκολη κατάσταση, προσπαθώντας να υπερασπιστώ τα δικαιώματά μου.

Αγωγές λογοδοσίας κατέθεσα.

Η κρίση της Δικαιοσύνης.

Η παραβίαση του νόμου (αν και ποιος;).

Η πρόκληση υλικών ζημιών.

Αναζήτηση νομικών ευθυνών, ενέργειες απαραίτητες για να προστατεύσω τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μου και με την πίστη, ότι θα αποδοθούν οι ευθύνες σ’ αυτούς που εμπλέκονται και θα αποκαταστήσω τη ζημιά που έχω υποστεί.

Την υλική.

Και τη ζημιά μέσα μου; Το λάβωμα της εμπιστοσύνης στους ανθρώπους, στους ανθρώπους που τους θεωρούσα δικούς μου; Τη ζημιά της ψυχής μου; Ποιο δικαστήριο και ποια δικαιοσύνη θα την αποκαταστήσει, που θα ασχολείται με το δίκαιο και όχι μόνον με το νόμιμο; Ποια;

Υ.Γ.: Και όλα εδώ, πληρώνονται», ανέφερε στη δήλωσή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Τα δημόσια «καρφιά»

Μέσω του μουσικού talent show «The Voice», όπου συμμετείχε το 2024, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφερθεί έμμεσα στη δικαστική διαμάχη με την αδερφή του Βάσω.

Για την ακρίβεια, την Κυριακή 20 Οκτωβρίου στο πλατό είχαν μία κουβέντα περί… σογιών καθώς η διαγωνιζόμενη είχε δηλώσει ότι δεν πήγαινε και τόσο συχνά να δει το σόι της, στο χωριό.

«Καλά, δεν ξέρεις το σόι σου;», ρώτησε η Έλενα Παπαρίζου.

«Τα σόγια είναι καταστροφές πολλές φορές, να ξέρετε», είπε στη συνέχεια ο Γιώργος Μαζωνάκης, όλο νόημα.

