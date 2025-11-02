Απεβίωσε σε ηλικία 65 ετών ο Δημήτρης Βες, επιχειρηματίας. Υπέστη ανακοπή καρδιάς στο γραφείο του προχθές Παρασκευή το πρωί.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στη Χάλκη Λάρισας.
Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασιλική
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία, Αθανάσιος και Αίγλη
Η ΜΗΤΕΡΑ: Αρετή
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μάξιμος, Μελίνα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3:30 μ.μ.
