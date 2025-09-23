Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία.

ΕΥΔΟΞΙΑ ΣΩΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ

ΕΤΩΝ 83

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 23 – 9 – 2025 και ώρα 6.00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Σωτήριος Κωνσταντούλας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αικατερίνη Κωνσταντούλα και Ιωάννης Μάλλιος, Ελένη Κωνσταντούλα και Ευάγγελος Κώτσιος

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: Μαρία, Μαρία – Χαρά

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων, την Τρίτη 23 – 9 – 2025 και ώρα 5.30μ.μ..

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».