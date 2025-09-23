Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία.
ΕΥΔΟΞΙΑ ΣΩΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
ΕΤΩΝ 83
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 23 – 9 – 2025 και ώρα 6.00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Σωτήριος Κωνσταντούλας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αικατερίνη Κωνσταντούλα και Ιωάννης Μάλλιος, Ελένη Κωνσταντούλα και Ευάγγελος Κώτσιος
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: Μαρία, Μαρία – Χαρά
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων, την Τρίτη 23 – 9 – 2025 και ώρα 5.30μ.μ..
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
