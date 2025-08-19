Στο λιμάνι του Βόλου κατέπλευσε το πρωί της Τρίτης 19 Αυγούστου το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο «EXPLORA I», ναυπήγησης 2023, το οποίο φέρει τη σημαία της Μάλτας. Το πλοίο κατέφθασε στις 09:00 από την Πάτμο, μεταφέροντας 857 επιβάτες και 640 μέλη πληρώματος, δίνοντας ζωντάνια στην παραλιακή της πόλης.

Η άφιξη του κρουαζιερόπλοιου αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό σταθμό για τη φετινή τουριστική σεζόν, ενισχύοντας την τοπική αγορά καθώς εκατοντάδες επισκέπτες αναμένεται να περιηγηθούν στο κέντρο του Βόλου, να απολαύσουν τη γαστρονομία και να επισκεφθούν το Πήλιο και άλλα αξιοθέατα της Μαγνησίας.

Το «Explora I» θα παραμείνει στο λιμάνι έως τις 21:00 το βράδυ, οπότε και θα αποπλεύσει με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, συνεχίζοντας το ταξίδι του στο Αιγαίο.

Η παρουσία σύγχρονων και πολυτελών κρουαζιερόπλοιων, όπως το «Explora I», επιβεβαιώνει τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία του Βόλου ως σταθμού κρουαζιέρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη του τουρισμού και την οικονομία της περιοχής.

ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ: