Σήμερα, ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, κος Φώτης Σερέτης, επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας προκειμένου να επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών που πραγματοποιούνται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, και αφορούν «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ» προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες:

Εργασίες ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού του κτιρίου

Αντικατάσταση στέγης

Υγρομόνωση – θερμομόνωση πλάκας στέγης

Χρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου

Κατασκευή W.C. ΑμΕΑ και ανακαίνιση όλων των WC

Τοποθέτηση Θερμοπρόσοψης στο κέλυφος του κτιρίου

Αντικατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων

Αντικατάσταση πάγκων εργασίας και ερμαρίων

Αντικατάσταση δαπέδων

Τοποθέτηση ψευδοροφών

Ανακατασκευή Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Αντικατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού

Ανακατασκευή Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Εγκατάσταση συστήματος VRV για την ψύξη και θέρμανση του κτιρίου

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Αναβάθμιση συστημάτων πυρασφάλειας

Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου

Ο Διοικητής συναντήθηκε με τον Διευθυντή του Κ.Υ. κο Παπαγεωργίου και με τον Ανάδοχο κατασκευής του έργου. Το χρονοδιάγραμμα περάτωσης του έργου τηρείται βάσει του αρχικού σχεδιασμού και εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο να παραδοθεί στους εργαζόμενους και στους κατοίκους της Φαρκαδόνας και της ευρύτερης περιοχής, αρχές Απριλίου 2026.