Υπάρχει μια χαρακτηριστική συμπεριφορά της παιδικής ηλικίας που αποτελεί δείκτη αντιγήρανσης και ευεξίας στη μέση ηλικία. Οι ερευνητές μας αποκαλύπτουν ποια είναι!

Στην ηλικία των 45 ετών όσοι είχαν υπάρξει παιδιά με καλό αυτοέλεγχο απολαμβάνουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Φαίνονται νεότεροι από την ηλικία τους ή με άλλα λόγια γερνούν πιο αργά. Σε αυτή τη διαπίστωση προέβησαν οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Μίσιγκαν μελετώντας περισσότερους από 1000 Νεοζηλανδούς από τη γέννησή τους μέχρι την ηλικία των 45. Τα συμπεράσματα δημοσιεύθηκαν στο Proceedings of the National Academy of Sciences.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα παιδιά που ήταν προσηλωμένα στους στόχους τους, μπορουν να ελέγξουν τις σκέψεις τους, τη συμπεριφορά και τα συναισθήματά τους είχαν και πιο υγιές σώμα και μυαλό στην ηλικία των 45 ετών.

Οι μεσήλικες που ως παιδιά είχαν μεγαλύτερο αυτοέλεγχο, γερνούσαν με πιο αργό ρυθμό, αλλά είχαν και περισσότερα αποθέματα υγείας, κοινωνικότητας καθώς και οικονομικά αποθέματα, σύφμωνα με τους ερευνητές.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Η απάντηση που δίνει η επικεφαλής ερευνήτρια και επίκουρη καθηγήτρια ψυχολογίας Richmond-Rakerd είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν περισσότερα συναισθηματικά εφόδια για να αντιμετωπίσουν τη ζωή. «Σχεδιάζουν καλύτερα το πλάνο της ζωής τους έτσι ώστε να βιώνουν λιγότερες κρίσεις και προκλήσεις – και η απόκρισή τους στις προκλήσεις είναι πιο προσεκτική όταν προκύπτουν κρίσεις».

Μια ακόμη ερμηνεία που δίνει ο James Maddux από το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια ο οποίος δεν εμπλέκεται στην έρευνα είναι ότι ενδεχομένως οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια διαφορετική στάση ζωής. Ποια είναι αυτή; Δεν υποκύπτουν στις πρόσκαιρες απολαύσεις π.χ. κάπνισμα, αλκοόλ, σεξ χωρίς προφυλάξεις, πάρτυ εν μέσω πανδημίας!

Ο αυτοέλεγχος των συμμετεχόντων και η ικανότητά τους αντέχουν στην σύγχυση καθώς και η επιμονή τους στην επίτευξη στόχων στην ηλικία των 3-11 ετών κρίθηκε με βάση τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, των γονέων και των ίδιων των παιδιών.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι είχαν μεγαλύτερο αυτοέλεγχο όταν ήταν νέοι είχαν λιγότερες ενδείξεις γήρανσης του εγκεφάλου έως τη μέση ηλικία, ήταν καλύτερα ενημερωμένοι για την υγεία και τα οικονομικά και είχαν αναπτύξει καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες.

Είναι σημαντικό ότι η ομάδα διαπίστωσε ότι τα ευρήματα παρέμεινα ακόμη και μετά τον υπολογισμό παραγόντων όπως το οικογενειακό εισόδημα και οι βαθμολογίες IQ τεστ.

«Αποκλείσαμε την πιθανότητα ο αυτοέλεγχος να έχει σημασία επειδή τα παιδιά που γεννιούνται σε πλουσιότερες οικογένειες έχουν καλύτερο αυτοέλεγχο ή επειδή τα παιδιά με υψηλότερα IQ έχουν καλύτερο αυτοέλεγχο», δήλωσε η καθηγήτρια Richmond-Rakerd.

Το ενδιαφέρον πάντως είναι ότι ακόμη και στα παιδιά που αρχικά δεν είχαν μεγάλο βαθμό αυτοελέγχου, η βαθμιαία μετακύλιση του βαθμού αυτοελέγχου σε υψηλότερα επίπεδα οδηγούσε επίσης σε καλύτερη υγεία και χαμηλότερο ρυθμό γήρανσης στη μέση ηλικία. Αυτό σημαίνει σύμφωνα με τους ειδικους ότι ποτέ δεν είναι αργά για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε υγιή γεράματα εξασκώντας την αρετή του αυτοελέγχου.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

πηγή :https://www.giatros-in.gr/2021/02/15/deite-pos-tha-kathysterisete-ti-giransi-sta-45-tha-faineste-poly-neoteroi/