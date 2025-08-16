Μαγεμένη Αυγουστιάτικη δημοτική βραδιά γεμάτη παράδοση είχαν την ευκαιρία να απόλαυσαν οι εκατοντάδες κόσμου που βρέθηκαν την Αγία Τριάδα Ροπωτού που οργάνωσε ο Εκπολιτιστικός-Μορφωτικός Σύλλογος Ροπωτού.

Η εκδήλωση άρχισε με τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου που χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας, υπό την καθοδήγηση του χοροδιδάσκαλου κ. Παν. Μάνου και στην συνέχεια ακολούθησαν οι χαιρετισμοί από τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Κων/νου Βελώνη, του Δημάρχου Πύλης κ. Κων/νου Μαράβα και του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ροπωτού κ. Κων/νου Πλιάτσικα.

Παραβρέθηκαν επίσης εκτός των προαναφερομένων ο Αντιδήμαρχος Συντονισμού –Αυτεπιστασίας- Παιδικών Χαρών Έργων κ. Παναγιώτης Τσόλας, η δημοτική Σύμβουλος κ. Λαμπρινή Οικονόμου και η Πρόεδρος του Ε.Σ. Πύλης κ. Μαριλένα Γκρέκου.