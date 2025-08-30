Ο Δήμος Μετεώρων ενημερώνει το κοινό ότι η σημερινή προγραμματισμένη εκδήλωση «Παιδικός Θερινός Κινηματογράφος», στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος «Μετέωρα Τέχνης 2025», αναβάλλεται λόγω τεχνικών προβλημάτων.Η προβολή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025, στις 21:00, στον ίδιο χώρο, Κέντρο Ψηφιακής Απεικόνισης. Επιπλέον, για να χαρούν ακόμη περισσότερο οι μικροί μας φίλοι, θα ακολουθήσει και δεύτερη προβολή την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. Έτσι, το Διήμερο Παιδικού Θερινού Κινηματογράφου υπόσχεται διασκέδαση και ψυχαγωγία για όλα τα παιδιά.