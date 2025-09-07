Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αλλάζουν συνήθειες διατροφής μετά τον καρκίνο δείχνει νέα έρευνα

Ο καρκίνος συχνά αναγκάζει τον άνθρωπο να επαναξιολογήσει τη ζωή και τον τρόπο ζωής του, αλλά μια νέα μελέτη δείχνει ότι λίγοι λαμβάνουν μέτρα για να τρώνε πιο υγιεινά μετά τη θεραπεία.

Οι επιζήσαντες από καρκίνο είναι εξίσου πιθανό με τους υπόλοιπους να αγνοούν τον κίνδυνο που ενέχουν το κόκκινο κρέας, το αλκοόλ και άλλα ανθυγιεινά τρόφιμα και να υποτιμούν τα οφέλη των φρούτων, των λαχανικών και των φυτικών ινών, αναφέρουν ερευνητές στο περιοδικό Public Health Nutrition.

Οι άνθρωποι αυτοί συχνά αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και η διατροφή είναι ένα γνωστό μέσο για τη μείωση του κινδύνου, σημείωσαν οι ερευνητές.

Για να δουν πώς η επαφή με τον καρκίνο μπορεί να αλλάξει τις διατροφικές συνήθειες ενός ατόμου, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα έρευνας που συλλέχθηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου για περισσότερους από 6.100 επιζώντες καρκίνου και 35.500 άτομα χωρίς καρκίνο.

Ωστόσο, οι ερευνητές δεν βρήκαν σημαντικές διαφορές στην επίγνωση που είχαν οι επιζώντες από καρκίνο σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν ορισμένα τρόφιμα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι επιζώντες από καρκίνο ήταν εξίσου πιθανό με τους υγιείς ανθρώπους να ισχυρίζονται λανθασμένα ότι τα επεξεργασμένα κρέατα, το κόκκινο κρέας, το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά δεν σχετίζονται με τον κίνδυνο καρκίνου.

Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι ήταν εξίσου πιθανό να μην κατανοούν τη σχέση μεταξύ της πρόσληψης φυτικών ινών, φρούτων και λαχανικών και του χαμηλότερου κινδύνου καρκίνου.

Αυτή η έλλειψη ευαισθητοποίησης επεκτάθηκε και σε ό,τι έτρωγαν οι επιζώντες του καρκίνου, σε σύγκριση με όσους δεν είχαν ποτέ καρκίνο, ανέφεραν οι ερευνητές.

Για παράδειγμα, περίπου το 82% και των δύο ομάδων δεν πληρούσε τη σύσταση της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας για κατανάλωση περισσότερων από 2-3 φλιτζάνια φρούτων την ημέρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα.

Ομοίως, το 75% δεν πληρούσε τις συστάσεις για τα λαχανικά, διαπίστωσαν οι ερευνητές.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η μελέτη δείχνει ότι οι επιζώντες του καρκίνου πιθανώς δεν λαμβάνουν διατροφικές συμβουλές που θα μπορούσαν να προστατεύσουν την υγεία τους, ούτε ενθάρρυνση να ακολουθήσουν τέτοιες συμβουλές.

ΠΗΓΗ: www.iatropedia.gr

πηγή :https://www.giatros-in.gr/oi-perissoteroi-anthropoi-den-allazou/