Η συσκευή ζυγίζει μόλις 74 χιλιοστόγραμμα – ελαφρύτερη από τον σάκο νέκταρ που συνήθως κουβαλούν οι εργάτριες μέλισσες εν πτήσει.

Σε αντίθεση με προηγούμενα κυβερνοελεγχόμενα έντομα, όπως κατσαρίδες και σκαθάρια που δημιουργήθηκαν στη Σιγκαπούρη, η κινεζική ανάπτυξη είναι πολύ ελαφρύτερη, πιο ανθεκτική και πιο ακριβής. Προηγουμένως, ο ελαφρύτερος ελεγκτής ζύγιζε τρεις φορές περισσότερο και έλεγχε έντομα που «έρπονταν σχετικά αργά σε μικρές αποστάσεις και κουράζονταν γρήγορα».

Η ομάδα, με επικεφαλής τον καθηγητή Zhao Jieliang, χρησιμοποίησε μια εύκαμπτη πολυμερική μεμβράνη επικαλυμμένη με κυκλώματα και τσιπ, συμπεριλαμβανομένου ενός τηλεχειριστηρίου υπερύθρων. Αυτό τους επιτρέπει να δημιουργούν ηλεκτρονικές παλμώσεις που ελέγχουν τη συμπεριφορά του εντόμου. Η συσκευή είναι προσαρτημένη στην πλάτη της μέλισσας και «τρυπάει τον εγκέφαλό της με τρεις βελόνες».

H μέλισσα υπακούει σε εντολές 9 στις 10 φορές

Πειράματα έχουν δείξει ότι η μέλισσα υπακούει σε εντολές 9 στις 10 φορές: μπορεί να πετάξει μπροστά, πίσω, να στρίψει αριστερά και δεξιά. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν εννέα διαφορετικές λειτουργίες παλμών, μελετώντας τις κινήσεις των φτερών και την απόκριση στις εντολές.

Ωστόσο, όπως σημειώνει η ομάδα, «οι μέλισσες χρειάζονται ενσύρματη παροχή ρεύματος και οι κατσαρίδες κουράζονται μετά από 10 παλμούς». Επίσης, «το ίδιο σήμα προκαλεί διαφορετικές αντιδράσεις σε διαφορετικά έντομα».

Παρά ταύτα, οι ερευνητές βλέπουν μεγάλες δυνατότητες στη νέα τεχνολογία.

«Σε σύγκριση με τα συνθετικά αντίστοιχα, παρουσιάζουν βελτιωμένη μυστικότητα και αυξημένη επιχειρησιακή αντοχή, καθιστώντας τα ανεκτίμητα για μυστική αναγνώριση σε σενάρια όπως αστικές μάχες, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καταπολέμηση των ναρκωτικών και κρίσιμες επιχειρήσεις ανακούφισης από καταστροφές», αναφέρουν οι συγγραφείς.