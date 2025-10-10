Ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 επιστρέφει από τις 6 έως τις 10 Μαΐου 2026, εντάσσοντας στο πρόγραμμά του νέες διαδρομές στην Ελλάδα και φιλοδοξώντας να προσελκύσει συμμετοχές από ακόμη περισσότερες ομάδες Pro & World Tour.

Η διοργάνωση θα πλαισιωθεί από ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων, με στόχο –όπως κάθε χρόνο- τη διάδοση της ποδηλατικής κουλτούρας και την ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας στην άθληση.

Με βασικό πυλώνα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο Γύρος θα συνοδευτεί από:

• δράσεις σε σχολεία και δήμους,

• εκδηλώσεις σε πλατείες,

• εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά,

• πρωτοβουλίες για την προώθηση του ποδηλάτου και της οδικής παιδείας.

Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης δήλωσε:

«Ο ΔΕΗ Tour of Hellas παρέχει στους κατοίκους των περιοχών όπου διέρχεται, τη δυνατότητα να ζήσουν δωρεάν ένα αγωνιστικό υπερθέαμα, προβάλλοντας άγνωστες γωνιές της χώρας και ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, συνδέεται με τη στρατηγική μας επιλογή να επενδύσουμε στον αθλητισμό ως μοχλό παιδείας, κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης. Θέλουμε οι πολίτες να βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τον αθλητισμό και τα παιδιά μας να εμπνέονται από το Ολυμπιακό Ιδεώδες».

Σύνδεση με το UCI Mobility & Bike City Forum 2026

Την ίδια εβδομάδα, η Αθήνα θα φιλοξενήσει στις 10 και 11 Μαΐου 2026 το UCI Mobility & Bike City Forum, το κορυφαίο παγκόσμιο συνέδριο της Διεθνούς Ποδηλατικής Ένωσης (UCI) για τη βιώσιμη κινητικότητα και την ποδηλασία ως μέσο καθημερινής μετακίνησης. Η διεθνής αυτή αναγνώριση συνδέεται άμεσα με την επιτυχία και το αποτύπωμα του ΔΕΗ Tour of Hellas.

Η Cycling Greece, Οργανωτική Επιτροπή του Υπουργείου Αθλητισμού και διοργανώτρια του Γύρου, θα συνεργαστεί με τον Δήμο Αθηναίων και την UCI, για να προβληθεί διεθνώς η Ελλάδα ως χώρα που επενδύει στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και στη βιώσιμη ανάπτυξη.