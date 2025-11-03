Σίγα να περιμέναμε τον Δεκέμβρη! Η πόλη φορά ήδη τα γιορτινά της και το κλίμα στα Τρίκαλα έχει αρχίσει να μυρίζει… Χριστούγεννα. Από καταστήματα με στολίδια, γιρλάντες και λαμπερά δέντρα, μέχρι τους δρόμους που ετοιμάζονται να υποδεχτούν χιλιάδες επισκέπτες, η μαγεία έχει αρχίσει νωρίς φέτος.

Όλα προμηνύουν μια γιορτινή περίοδο γεμάτη φως, χαμόγελα και προσμονή για τη μεγάλη επιστροφή του Μύλου των Ξωτικών — που ήδη προετοιμάζεται πυρετωδώς!

Τα Τρίκαλα, για ακόμη μία χρονιά, πρωταγωνιστούν στις χριστουγεννιάτικες γιορτές της Ελλάδας… και ξεκινούν νωρίς για να μας βάλουν όλους στο πνεύμα των Χριστουγέννων!