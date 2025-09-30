Υλικά για το χοιρινό για 2 μερίδες :

500 γρ. χοιρινό κρέας

4 κ.σ. κρέμα βαλσάμικου με πορτοκάλι

3 κ.σ. μουστάρδα

3 κ.σ. κέτσαπ πικάντικο (παρόμοια με bbq sauce-υπάρχει έτοιμο στην αγορά)

χυμό πορτοκάλι

1 σκελίδα σκόρδο

1 κρεμμύδι

1 πιπεριά Φλωρίνης

ρίγανη

αλάτι

Εκτέλεση :

Πλένουμε και κόβουμε σε μέτρια κομμάτια το κρέας μας. Σε ένα βαθύ πιάτο το μαρινάρουμε με τη μουστάρδα, την πικάντικη κέτσαπ,την κρέμα βαλσάμικου και το χυμό πορτοκάλι. Προσθέτουμε αλάτι και ρίγανη και αφήνουμε το κρέας μία περίπου ώρα στο ψυγείο, ώστε να πάρει γεύση από τη μαρινάδα. Όταν παρέλθει αυτός ο χρόνος,ψιλοκόβουμε το σκόρδο και μπήγουμε τα κομματάκια στο κρέας. Κόβουμε σε μεγάλα κομμάτια τις πιπεριές και το κρεμμύδι και μαζί με το μαριναρισμένο κρέας,τα τοποθετούμε σε γάστρα. Προσθέτουμε ελαιόλαδο και λίγο νερό. Ψήνουμε στους 200 στον αέρα, με κλειστό καπάκι για μία περίπου ώρα

YΛΙΚΑ για τις γεμιστές πατάτες :

Κάθε πατάτα,αντιστοιχεί σε μία μερίδα

1 μεγάλη πατάτα

40 γρ. γάλα εβαπορέ

2 φέτες μπέικον

1 κομμάτι φέτα τριμμένο γκούντα

λίγη πιπεριά Φλωρίνης

λίγο κρεμμύδι ή και σκόρδο

λίγο καλαμπόκι

αλάτι

πιπέρι

ρίγανη

μαϊντανό

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε πλένοντας καλά την πατάτα με τη φλούδα. Στη συνέχεια την τυλίγουμε σε αλουμινόχαρτο και την ψήνουμε στο φούρνο,στον αέρα στους 230 βαθμούς για περίπου μία ώρα. Όταν μαλακώσει το εσωτερικό,το οποίο μπορούμε να ελέγξουμε τρυπώντας με ένα πιρούνι,κόβουμε την πατάτα κατά μήκος,δημιουργώντας μια «θήκη» και ένα «καπάκι». Αδειάζουμε το εσωτερικό της θήκης και κρατάμε την πατάτα που αφαιρέσαμε σε ένα μπολάκι. Προσθέτουμε στο μπολάκι το γάλα και το ψιλοκομμένο μπέικον,τη φέτα που θα τρίψουμε με τα χέρια,το καλαμπόκι,αλάτι ,πιπέρι και ρίγανη. Ψιλοκόβουμε την πιπεριά και το κρεμμύδι/σκόρδο και τα προσθέτουμε και αυτά. Λιώνουμε με ένα πιρούνι όλα τα υλικά και ξαναγεμίζουμε τις πατάτες. Προσθέτουμε το τριμμένο γκούντα και ψήνουμε λίγο ακόμα στο φούρνο, μέχρι να λιώσει το τυρί και να γίνει τραγανό το μπέικον.

Καλή επιτυχία.

Την συνταγή μας έστειλε η φίλη μας Έφη Μπαξεβάνη.