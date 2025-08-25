Αυτό το combo δεν είναι τάση της μόδας αλλά τρόπος ζωής – το καλοκαίρι το αέρινο πουκάμισο με την παντελόνα σε καλούν να ζήσεις ανέμελα.

Ημόδα της παραλίας φέτος δεν περιορίζεται μόνο στα μπικίνι και τα ολόσωμα μαγιό. Το beachwear αναβαθμίζεται και μετατρέπεται σε μια ολοκληρωμένη στυλιστική πρόταση που κινείται άψογα ανάμεσα στην άνεση και τo στυλ στην παραλία. Στην καρδιά αυτής της τάσης βρίσκονται δύο βασικά κομμάτια: το oversized πουκάμισο και το αέρινο παντελόνι. Μαζί, συνθέτουν ένα all-day look που φοριέται εξίσου καλά στην παραλία, στο beach bar και στα απογευματινά city strolls μετά τη θάλασσα.

To οversized πουκάμισο είναι το απόλυτο summer essential

Το oversized λευκό ή οποιοδήποτε χρώμα πουκάμισο έχει γίνει πλέον συνώνυμο της ανεπιτήδευτης καλοκαιρινής κομψότητας και μπορεί να φορεθεί είτε ανοιχτό πάνω από το μαγιό για effortless beach look, είτε σαν φόρεμα, αν είναι αρκετά μακρύ, με ζώνη και σανδάλια.

Τα λινά, βαμβακερά ή ακόμα και σατέν πουκάμισα σε γήινες και σκούρες αποχρώσεις ή ριγέ μοτίβα, κυριαρχούν στα Instagram feeds των trendsetters ενώ συνδυάζονται τέλεια με χρυσά κοσμήματα, ψάθινες τσάντες και cat-eye γυαλιά. Όλα τα trends μαζεμένα δηλαδή.

Οι αέρινες παντελόνες

Τα ανάλαφρα παντελόνια, σε φαρδιά γραμμή και δροσερά υφάσματα όπως λινό και βαμβάκι έχουν φέτος την τιμητική τους. Ταιριάζουν ιδανικά με bikini tops ή crop tops για μια δροσερή και stylish εμφάνιση καθώς και φυσικά με πουκάμισα, είτε ασορτί για total monochrome είτε και όχι.

Aυτά που ξεχωρίζουν είναι τα παντελόνια με high-waist γραμμή, wide legs και λεπτομέρειες όπως κορδόνια ή κουμπιά, καθώς και τα prints σε tie-dye, ή minimal μοτίβα.

Από τις πρωινές βουτιές μέχρι το απογευματινό aperitivo δίπλα στη θάλασσα, το beachwear φέτος προτείνει έξυπνα layering, υφές που «αναπνέουν» και χρώματα που φωτίζουν από τον ήλιο. Και να θυμάσαι πως το πιο απλό look μπορεί να απογειωθεί με τις σωστές λεπτομέρειες, ένα ψάθινο, χρυσά βραχιόλια, ένα σατέν φουλάρι ή μια εντυπωσιακή τσάντα.

Φέτος το καλοκαίρι «ζήσε» μέσα σε ένα πουκάμισο και μια παντελόνια και επένδυσε σε κομμάτια που σου δίνουν ελευθερία κινήσεων και που σε κάνουν να νιώθεις όμορφα με τον εαυτό σου. Δεν είναι τάση είναι τρόπος μιας ανέμελης ζωής.

