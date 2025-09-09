Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή: Ποιος το συμπληρώνει, από πού το προμηθεύεστε – Η παιδίατρος απαντά

Κάθε νέα σχολική χρονιά συνοδεύεται από μια σειρά υποχρεώσεων για γονείς και παιδιά. Ανάμεσα σε αυτές συγκαταλέγεται και η προσκόμιση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), ενός απαραίτητου εγγράφου για τη φοίτηση και τη συμμετοχή των παιδιών σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες.

υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές που φοιτούν στο νηπιαγωγείο, στην Α’ Δημοτικού, Δ’ Δημοτικού, Α’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου. Πρόκειται για μια σύντομη, αλλά σημαντική Το Α.Δ.Υ.Μ. είναιγια όλους τους μαθητές που φοιτούν στο νηπιαγωγείο, στην Α’ Δημοτικού, Δ’ Δημοτικού, Α’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου. Πρόκειται για μια σύντομη, αλλά σημαντική ιατρική γνωμάτευση , η οποία διασφαλίζει ότι το παιδί είναι ικανό να συμμετέχει, χωρίς περιορισμούς, στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και σε άλλες αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου.

Τι περιλαμβάνει το Α.Δ.Υ.Μ.;

Το δελτίο περιλαμβάνει:

Στοιχεία του παιδιού.

Ιατρικό ιστορικό.

Επισήμανση πιθανών περιορισμών ή προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με τη φυσική άσκηση.

Τη γνωμάτευση του/της ιατρού σχετικά με τη συμμετοχή του μαθητή στις αθλητικές δραστηριότητες.

Η συμπλήρωση του δελτίου πραγματοποιείται μόνο μετά από κλινική εξέταση του παιδιού από γιατρό , συνήθως παιδίατρο ή γενικό ιατρό. Η εξέταση περιλαμβάνει έλεγχο της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας, της αρτηριακής πίεσης, του μυοσκελετικού συστήματος, της όρασης και ακοής, καθώς και του ιατρικού ιστορικού.

Νέα δυνατότητα: Συμπλήρωση και ηλεκτρονικά

Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης του Α.Δ.Υ.Μ. μέσω της πλατφόρμας gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών του/της γιατρού. Η καινοτομία αυτή διευκολύνει τη διαδικασία, μειώνει τη γραφειοκρατία και συμβάλλει στη σωστή αρχειοθέτηση των ιατρικών εγγράφων.

Ωστόσο, η φυσική παρουσία του παιδιού παραμένει απαραίτητη. Δεν μπορεί να εκδοθεί το δελτίο χωρίς να προηγηθεί εξέταση από τον/την γιατρό, ακόμα και αν υπάρχει παλιό δελτίο ή πρόσφατες εξετάσεις. Ο ιατρός είναι υπεύθυνος να αξιολογήσει εκ νέου τη γενική κατάσταση υγείας του παιδιού , πριν προχωρήσει στη συμπλήρωση.

Σε ποια ηλικία τα παιδιά σταματούν να επισκέπτονται τον παιδίατρο

Τι γίνεται με τη δεύτερη σελίδα του δελτίου;

Το Α.Δ.Υ.Μ. αποτελείται από δύο σελίδες. Η πρώτη σελίδα παραδίδεται στο σχολείο και φυλάσσεται στον φάκελο του μαθητή, ενώ η δεύτερη σελίδα παραμένει στο αρχείο του ιατρού που το συμπλήρωσε, όπως προβλέπει το νομικό πλαίσιο για τη διατήρηση ιατρικών εγγράφων. Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες για το ιατρικό ιστορικό του παιδιού και τις παρατηρήσεις του γιατρού, οι οποίες δεν κοινοποιούνται στο σχολείο για λόγους ιατρικού απορρήτου.

Πώς να προστατεύσετε το μωρό σας από τα κουνούπια; Παιδίατρος εξηγεί τι πρέπει να προσέχετε

Πότε πρέπει να γίνεται;

Το Α.Δ.Υ.Μ. έχει ισχύ για τρεις σχολικές χρονιές. Ωστόσο, αν προκύψει κάποιο πρόβλημα υγείας που επηρεάζει τη συμμετοχή του παιδιού στη Φυσική Αγωγή, απαιτείται νέα ιατρική αξιολόγηση και ανανέωση του δελτίου.

Συνοψίζοντας

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια γραφειοκρατική υποχρέωση: αποτελεί εργαλείο πρόληψης και ασφάλειας. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό οι γονείς να το αντιμετωπίζουν με τη δέουσα σοβαρότητα και να απευθύνονται εγκαίρως στον/στην παιδίατρο, εξασφαλίζοντας πως το παιδί τους είναι έτοιμο να ξεκινήσει τη νέα σχολική χρονιά με υγεία και ασφάλεια.

Γιαννούλα Γιαλελή

Παιδίατρος – Νεογνολόγος

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Πιστοποιημένη Σύμβουλος Γαλουχίας

Αρριανού 1, Άλιμος

https://gialeli-paidiatros.gr/

πηγή :https://www.mothersblog.gr/paidi/ekpaideysi/story/157910/atomiko-deltio-ygeias-mathiti-poios-to-symplironei-apo-poy-to-promitheyeste-i-paidiatros-apanta