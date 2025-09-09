Πάστα ταψιού σοκολατίνα της Σόφης

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 18 ΠΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΤΕΣΠΑΝΙ :

6 αυγά 6 κουτ.σούπας ζάχαρη(κοφτές)

6 κουτ.σούπας αλεύρι(κοφτές)

4 κουτ.σούπας κακάο(γεμάτες)

4 κουτ.σούπας σπορέλαιο

1 βανίλια

2 κ.γ μπέικιν

Για το σιρόπι

2 κούπες ζάχαρη ή (2 και 1/2 κούπες για πιο σιροπάτο παντεσπάνι)

2 κουπες νερό ή (2 και 1/2 κούπες νερό)

1 βανίλια

3 κ.σ κονιάκ

1 κ.γ χυμό λεμονιού ή μια κ.σ γλυκόζη

Εκτέλεση:

Χτυπάω τα αυγα με τη ζαχαρη μέχρι να αφρατέψουν και να φουσκώσουν 3-4 λεπτά. Ρίχνω και τη βανίλια. Προσθέτω το αλεύρι που το έχω κοσκινίσει με το κακάο και το μπέικιν στην πολύ χαμηλή ταχύτητα του μίξερ και τέλος ρίχνω λίγο λιγο και το σπορέλαιο. Αν μπορείτε να κάνετε το ανακάτεμα των στερεών υλικών στο μίγμα των αυγών με σπάτουλα, ακόμα καλύτερα,για να μη χάσουμε πολύ ογκο από το φούσκωμά τους. Αδειάζω το μίγμα σε ταψί βαθύ βουτυρωμένο 30Χ35 ή 27Χ37 περίπου και ψήνω στους 180 βαθμούς αντιστάσεις 10-12 λεπτά,ή μέχρι να το δοκιμάσω με οδοντογλυφίδα και να βγαίνει στεγνή. Όσο ψήνεται το παντεσπάνι βράζω το σιρόπι 2-3 λεπτά μόνο, κατεβάζω από τη φωτιά και προσθέτω το κονιάκ(άν βάλω) και τη βανίλια. Περιχύνω με το καυτό σιρόπι,το καυτό γλυκό. Αφήνω να κρυώσει.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

2 κονσέρβες μόρφατ φυτική σαντιγί(κρύες από το ψυγείο)

1 κουτάκι ζαχαρούχο(397-400 γρ.)

1 βανίλια

150γρ.κουβερτούρα λιωμένη και κρύα

1 κ.σ μερέντα(προαιρετικά)

3 κ.σ κονιάκ (προαιρετικά)

Εκτέλεση :

Χτυπάω τα μορφατ να γίνουν σαντιγί,προσθέτω το ζαχαρούχο τη βανίλια και την σοκολάτα. Αν θέλετε βάλτε τη Μερέντα και το κονιάκ. Απλώνω την κρέμα στο κρύο παντεσπάνι και βάζω ψυγείο να παγώσει 1 ώρα.

ΓΙΑ ΤΗ ΓΚΑΝΑΖ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

250 γρ. κουβερτούρα (ψιλοκομμένη)

150γρ.γάλα εβαπορέ(αδιάλυτο)

1 κ.σ μέλι ή γλυκόζη

Εκτέλεση :

Βάζω σ’ένα μπολάκι τη σοκολάτα με το γάλα και τα βάζω να λιώσουν στα μικροκύμματα. Προσθετω και το μελι, ανακατεύω και αφήνω να γίνει χλιαρή. Περιχύνω και απλώνω με σπάτουλα τη γκανάζ πάνω από την παγωμένη κρέμα. Ξανά ψυγείο 1-2 ωρίτσες και έτοιμη η πάστα σοκολατίνα. Γαρνίρω με λιωμένη λευκή σοκολάτα. Προτιμήστε αφού παγώσει το γλυκό,πρώτα να το κόψετε σε κομμάτια σκουπίζοντας το μαχαίρι με χαρτί κουζίνας στην κάθε κοψιά και έπειτα να το πασπαλίσετε με ότι θέλετε. Έτσι θα κοπούν τα κομμάτια ομοιόμορφα.Η γεύση της μοιάζει με την πάστα ”ποντικάκι”.

Καλή επιτυχία.

Την συνταγή μας έδωσε η φίλη μας η Σόφη Τσιώπου.