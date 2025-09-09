Δυναμική ήταν η παρουσία των φοιτητών σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις από δύο ξεχωριστές φοιτητικές συλλογικότητες με διαφορετικά αλλά αλληλένδετα αιτήματα.Οι φοιτητές καταγγέλλουν ότι ενώ υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού έφυγε για να μην συναντηθεί μαζί τους

Στις 10:30 το πρωί, οι φοιτητές της Πανσπουδαστικής του Τμήματος Γεωπονίας και Φυτικής Παραγωγής προχώρησαν σε αποκλεισμό της πρυτανείας. Με τη δράση τους επιδίωξαν να αναδείξουν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις εγκαταστάσεις τους. Όπως κατήγγειλαν, το κτήριο της Γεωπονικής παρέμενε χωρίς κλιματισμό, ενώ στη στέγη υπήρχαν σημαντικές φθορές που εγκυμονούσαν κινδύνους και δημιουργούσαν δυσκολίες στην καθημερινότητά τους.

Η κινητοποίηση κράτησε περίπου δύο ώρες, με τους φοιτητές να παραμένουν συγκεντρωμένοι στον χώρο, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα. Ζητούσαν άμεσες παρεμβάσεις για την επισκευή της στέγης και την τοποθέτηση κλιματιστικών, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα σε αξιοπρεπείς συνθήκες.

Στη συνέχεια, αντιπροσωπεία των φοιτητών συναντήθηκε με εκπροσώπους της πρυτανείας, καταθέτοντας γραπτά τα αιτήματά τους και ζητώντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Οι φοιτητές δήλωσαν ότι θα παραμείνουν σε επαγρύπνηση και θα επανέλθουν με νέες δράσεις αν δεν υπάρξουν απτά αποτελέσματα.

