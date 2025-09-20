Αυτή η εικόνα, που παρέχει το Ευρωπαϊκό Νότιο Παρατηρητήριο την Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025, δείχνει πίδακες μονοξειδίου του πυριτίου να εκτοξεύονται από το νεογέννητο άστρο HOPS-315.

Αστρονόμοι ανακάλυψαν τα πρώτα ίχνη σχηματισμού ενός πλανήτη γύρω από ένα νεαρό άστρο παρόμοιο με τον Ήλιο, προσφέροντας μια πολύτιμη ματιά στο πώς ξεκίνησε το δικό μας ηλιακό σύστημα. Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου εικόνα, ανέφεραν οι επιστήμονες.

«Καταγράψαμε μια εικόνα της περιοχής όπου γεννιούνται βραχώδεις πλανήτες, όπως δημιουργήθηκε η δική μας Γη», δήλωσε η Melissa McClure από το Αστεροσκοπείο του Λέιντεν στην Ολλανδία, η οποία ηγήθηκε της διεθνούς ερευνητικής ομάδας. «Για πρώτη φορά, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι τα πρώτα βήματα της δημιουργίας των πλανητών συμβαίνουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε».

Οι παρατηρήσεις προσφέρουν μια μοναδική εικόνα της εσωτερικής λειτουργίας ενός αναδυόμενου πλανητικού συστήματος, δήλωσε ο Fred Ciesla από το Πανεπιστήμιο του Σικάγου, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature.

«Ήταν κάτι που περιμέναμε χρόνια, καθώς οι αστρονόμοι σκέφτονται εδώ και πολύ καιρό πώς μπορεί να σχηματίζονται αυτά τα πλανητικά συστήματα», δήλωσε ο Ciesla.

Σε μια εκπληκτική φωτογραφία που τραβήχτηκε από το δίκτυο τηλεσκοπίων Alma του ESO, το αναδυόμενο πλανητικό σύστημα μοιάζει με μια πυγολαμπίδα που λάμπει στο κενό.

Αυτή η εικόνα, που παρέχει το Ευρωπαϊκό Νότιο Παρατηρητήριο την Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025, δείχνει πίδακες μονοξειδίου του πυριτίου να εκτοξεύονται από το νεογέννητο άστρο HOPS-315. European Southern Observatory

Το διαστημικό τηλεσκόπιο Webb της NASA και το Ευρωπαϊκό Νότιο Παρατηρητήριο στη Χιλή συνεργάστηκαν για να αποκαλύψουν αυτά τα πρώιμα στοιχεία της πλανητικής δημιουργίας γύρω από τον νεαρό αστέρα που είναι γνωστός ως HOPS-315. Πρόκειται για έναν κίτρινο νάνο που βρίσκεται σε φάση δημιουργίας, όπως ο Ήλιος, αλλά είναι πολύ νεότερος, καθώς έχει ηλικία από 100.000 έως και 200.000 ετών, και απέχει περίπου 1.370 έτη φωτός. Ένα έτος φωτός ισούται με 6 τρισεκατομμύρια μίλια.

Σε μια απίστευτη πρωτιά, η McClure και η ομάδα της κοίταξαν βαθιά μέσα στον «αέριο δίσκο» γύρω από το νεαρό άστρο και εντόπισαν στερεά σωματίδια που συμπυκνώνονταν — σημάδια πρώιμης πλανητικής δημιουργίας.

Ανίχνευσαν μονοξείδιο του πυριτίου καθώς και κρυσταλλικά πυριτικά ορυκτά, τα συστατικά που πιστεύεται ότι ήταν τα πρώτα στερεά υλικά που σχηματίστηκαν στο ηλιακό μας σύστημα πριν από περισσότερα από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Η δημιουργία εξελίσσεται σε μια τοποθεσία συγκρίσιμη με τη ζώνη των αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία, που περιέχει τα υπολείμματα των δομικών στοιχείων των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος.

Η συμπύκνωση θερμών ορυκτών δεν είχε ανιχνευθεί ποτέ πριν γύρω από άλλα νεαρά αστέρια, «οπότε δεν ξέραμε αν ήταν ένα καθολικό χαρακτηριστικό της δημιουργίας πλανητών ή ένα παράξενο χαρακτηριστικό του ηλιακού μας συστήματος», είπε η McClure σε ένα email. «Η μελέτη μας δείχνει ότι θα μπορούσε να είναι μια κοινή διαδικασία κατά το αρχικό στάδιο της δημιουργίας πλανητών».

