Χωρίς κανέναν δισταγμό και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, άγνωστη γυναίκα άρπαξε το τσαντάκι ενός Τρικαλινού πατέρα την ώρα που εκείνος έβαζε το παιδί του στο αυτοκίνητο, στο κέντρο των Τρικάλων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 8:20 το πρωί, στη διασταύρωση των οδών Αθανασίου Διάκου και Πλούτωνος. Ο άνδρας άφησε το τσαντάκι για μια στιγμή στο πεζοδρόμιο, προκειμένου να δέσει το παιδί στο κάθισμα του οχήματος. Εκείνο το μικρό χρονικό κενό ήταν αρκετό για τη δράστιδα, η οποία το άρπαξε και εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο τσαντάκι υπήρχε σημαντικό χρηματικό ποσό, που προοριζόταν για πληρωμές, καθώς σήμερα είναι η τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Πρόκειται για κυρία μέσης ηλικίας, η οποία φαίνεται να έδρασε μόνη της. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι η σύλληψή της είναι θέμα ωρών, εκτός εάν επιλέξει να παραδοθεί.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς συνέβη σε ώρα αιχμής και σε ιδιαίτερα κεντρικό σημείο της πόλης.