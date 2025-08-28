Ο Μιλέι βρισκόταν στο πίσω μέρος οχήματος που κινούνταν στους δρόμους του Lomas de Zamora, όταν μια πέτρα χτύπησε το καπό, ενώ άλλα αντικείμενα εκτοξεύτηκαν προς το όχημα, προτού απομακρυνθεί σε ασφαλές σημείο. Σύμφωνα με το BBC, ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ υποστηρικτών και αντιπάλων του, με έναν από τους υποστηρικτές του προέδρου να τραυματίζεται ελαφρά στα πλευρά.

Μετά το περιστατικό, ο Μιλέι ανάρτησε φωτογραφία του στα κοινωνικά δίκτυα με τους αντίχειρες σηκωμένους, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για βία. Ο εκπρόσωπός του, Μανουέλ Αντόρνι, τόνισε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ αργότερα ο πρόεδρος εθεάθη να επιβαίνει σε μαύρο όχημα με φιμέ τζάμια, συνοδευόμενος από την αδελφή του, Καρίνα Μιλέι, και τον αρχηγό του προσωπικού.

Το γραφείο του υποστήριξε ότι οι επιτιθέμενοι ήταν υποστηρικτές της αντιπολίτευσης, με το Lomas de Zamora να θεωρείται παραδοσιακά προπύργιο του περονιστικού κόμματος.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος είχε λάβει μέρος σε προεκλογικές εκδηλώσεις, χαιρετώντας πολίτες και υπογράφοντας βιβλία. Οι τοπικές εκλογές στην επαρχία του Μπουένος Άιρες είναι προγραμματισμένες για τις 7 Σεπτεμβρίου, ενώ οι ενδιάμεσες εκλογές θα διεξαχθούν στις 26 Οκτωβρίου, δίνοντας στον Μιλέι την ευκαιρία να ενισχύσει την πολιτική του επιρροή σε περιοχές όπου κυριαρχεί η αντιπολίτευση.

Το σκάνδαλο με την Καρίνα Μιλέι

Η ένταση τροφοδοτείται από το σκάνδαλο στην κρατική υπηρεσία για τα άτομα με αναπηρία, έπειτα από διαρροή ηχητικών αποσπασμάτων του πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας, Ντιέγκο Σπαγκνουόλο. Σε αυτά, ο Σπαγκνουόλο κατηγορεί την Καρίνα Μιλέι ότι καταχράστηκε κονδύλια που προορίζονταν για ανθρώπους με αναπηρία.