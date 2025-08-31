Μετά από λιμούς, καταποντισμούς, σεισμούς (πήγε να βουλιάξει η Μύκονος από το κούνημα…), ακρίδες και όλες τις άλλες πληγές του Φαραώ (μέχρι και ενεργοποίηση ηφαιστείου είδαμε), βάλαμε χαϊμαλιά, κάναμε ευχέλαιο, κρεμάσαμε σκόρδα (και στον η Κώστα Χρυσάνθη) και οι «Χαμηλές Πτήσεις» Δευτέρα 1 Σεπτέμβρη θα είναι ξανά στον αέρα!!!

Με διάθεση για κριτική, με εποικοδομητικές προτάσεις και φυσικά με ξεχωριστές συνεντεύξεις ανθρώπων που έρχονται να προσθέσουν στην Ελληνική πολιτική σκηνή και όχι μόνο… αλλά και εξώδικα που άρχισαν ήδη να φτάνουν, γιατί η τρομοκρατία των ΜΜΕ και όνομα και πολιτικό χώρο έχει…

Για άλλη μια χρονιά θα επιμένουμε να είμαστε απέναντι στην εξουσία, όποια και αν είναι αυτή, ότι χρώμα και να έχει.

Οι «Χαμηλές Πτήσεις» με τον Χρήστο Κοντό στο Ράδιο Ζυγός, υπόσχονται κάθε απόγευμα 17:00 – 19:00 και φέτος ένα ταξίδι όλο εκπλήξεις!!!